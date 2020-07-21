В Киеве заминировали Минскую площадь — в этот раз взрывчатку действительно нашли

Сегодня, 21 июля 2020 года, в киевскую полицию поступило анонимное сообщение о минировании площади перед станцией метро "Минская" в Киеве. Об этом Delo.ua рассказала пресс-офицер Оболонского районного управления полиции Киева Диана Шутько.

По ее словам, правоохранители уже прибыли на место и проверяют информацию о минировании, при этом метро продолжает работать. "Станция открыта для пассажиров на вход и выход, сообщение касалось только площади", — отметила Шутько.

В связи с проверочными работами полиция перекрыла часть дороги и тротуара перед метро, это видно на видео, которое опубликовало в Facebook сообщество "Громадська варта Оболоні". Кроме того, очевидцы засняли взрыв на рынке, сообщает "Киев Оперативный".

Позднее информацию подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко, он сообщил, что в этот раз сообщение оказалось правдивым — взрывотехники нашли и обезвредили два самодельных взрывных устройства на Минском рынке.

По его словам, около 12:00 аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиоскив по адресу Оболонский проспект, 26.

"Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиоскамы, обезвредили", — отметил Кличко.

Кроме того, в Киеве якобы заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza, по крайней мере об этом Delo.ua сообщили посетители кинотеатра в ТРЦ. Они утверждают, что из-за этого людей эвакуировали.

В то же время, в пресс-службе "Ашана" рассказали, что не могут дозвониться в свой магазин в Ocean Plaza, но отмечают, что им пока не поступала информация о минировании. На момент выхода новости полиция пока не подтвердила эти данные.

Напомним, неделю назад, 14 июля 2020 года, в Киеве якобы заминировали Центральный железнодорожный вокзал. Из-за анонимного сообщения правоохранителям пришлось временно ограничить его работу и эвакуировать всех пассажиров и работников вокзала.

А в четверг, 16 июля, неизвестные "заминировали" Киевский апелляционный суд. Работников и посетителей эвакуировали, но сообщение оказалось ложным.

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