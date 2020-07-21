Киев охватила волна минирований — теперь под угрозой жд-вокзал и аэропорт

Неизвестные продолжают засыпать правоохранителей Киева анонимными сообщениями о минировании — в этот раз под угрозой оказался Центральный железнодорожный вокзал и международный аэропорт "Киев-Жуляны".

О сообщении о минировании железнодорожного вокзала во вторник, 21 июля 2020 года, рассказали в пресс-службе "Укрзализныци". Там отметили, что из-за возможной опасности работу вокзала временно приостановили, а работников и пассажиров эвакуировали.

"На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и сотрудники правоохранительных органов", — сообщили в ведомстве.

Также там добавили, что поезда все же курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Впрочем, уже через час после заявления в компании сообщили, что правоохранители не нашли опасных устройств, а потому работу вокзала возобновили.

Кроме того, отдельные СМИ заявили, что звонки об угрозе не обошли международный аэропорт "Киев-Жуляны" — якобы там тоже эвакуируют людей. Однако в полиции эту информацию пока не подтвердили.

Также появились сообщение о минировании объектов в другой части страны — Одессе. Речь идет о зданиях Малиновского и Киевского судов, передает PavlovskyNews.

Впоследствии оказалось, что минирование Киевского суда в Одессе — ложное, там поработали правоохранители, кинологи и взрывотехники, но ничего не нашли.

Киевский суд в Одессе. Фото: PavlovskyNews

Напомним, ранее в киевскую полицию поступило анонимное сообщение о минировании площади перед станцией метро "Минская" в Киеве. Сообщение оказалось правдивым — взрывотехники нашли и обезвредили два самодельных взрывных устройства на Минском рынке.

Кроме того, в Киеве якобы заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza и Киевский апелляционный суд.