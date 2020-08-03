Происшествия 30 минут назад

Во Львове "заминировали" 3 суда, эвакуированы почти 200 человек (ФОТО)

Аноним сообщил о минировании помещения, где находятся Галицкий и Сыховский райсуды, а также Львовский окружной админсуд

Разминирование помещения банка во Львове. Фото: Нацполиция Разминирование помещения банка во Львове. Фото: Нацполиция
Разминирование помещения банка во Львове. Фото: Нацполиция

Во Львове правоохранители проверяют сообщение от неизвестного о минировании помещения, где располагается 3 суда города.

В связи с эти эвакуированы около 200 человек, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сегодня, 3 августа, в 14:20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского во Львове", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи и полицейские.

Указано, что всего из помещения, где находятся Галицкий, Сыховский районный суды, а также Львовский окружной административный суд, эвакуировано около 200 сотрудников и посетителей.

Вскоре стало известно, что правоохранители обследовали здание и прилегающую территорию.

"Взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено", — доложили в ведомстве.

На данный момент полицейские принимают все меры для установления личности злоумышленника, который предоставил ложное сообщение. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Киеве рядом со станцией метро "Минская" 21 июля якобы нашли подозрительный чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено 2 самодельных взрывных устройства.

Читайте также:
СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве (ФОТО)

Также сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.

В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.

22 июля в столице нашли еще 2 подозрительных чемодана — возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители провели проверки и не выявили опасных предметов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Террорист, захвативший заложницу в банке, требует выхода в прямой эфир на ТВ (ФОТО)
Террорист, захвативший заложницу в банке, требует выхода в прямой эфир на ТВ (ФОТО)
Суд признал незаконным раздел активов азотного бизнеса Фирташа
Суд признал незаконным раздел активов азотного бизнеса Фирташа
В Киеве мужчина с бомбой в рюкзаке захватил банк с заложницей (ФОТО)
В Киеве мужчина с бомбой в рюкзаке захватил банк с заложницей (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ученые не обнаружили "эффекта бабочки" во время "путешествия в прошлое"

  3. ВОЗ призвала готовиться к "очень затяжной" пандемии COVID-19

  4. Компания из Украины выиграла тендер на поставку трамваев в Румынию

  5. Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами успешно вернулся на Землю (ВИДЕО)

Загрузка...