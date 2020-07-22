Происшествия 10 минут назад

В Киеве снова "заминировали" железнодорожный вокзал — там нашли подозрительный чемодан

В связи с потенциальной опасностью станцию метро "Вокзальную" временно закрыли на вход и выход

Фото: golos.ua Фото: golos.ua
Фото: golos.ua

В Киеве снова "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал — анонимный звонок об опасности поступил сегодня, 22 июля 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе киевского метрополитена.

В своем Telegram-канале представители организации отметили, что из-за возможной угрозы станцию метро "Вокзальную" временно закрыли на вход и выход. На данный момент правоохранители проверяют информацию.

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В то же время по данным сообщества "Киев Оперативный", возле одного из входов в вокзал правоохранители обнаружили подозрительный чемодан. В связи с этим на вокзале якобы проводят эвакуацию пассажиров и работников.

Напомним, вчера, 21 июля 2020 года, Украину охватила волна минирований, причем одно из сообщений оказалось правдивым. Так, в киевскую полицию поступило анонимное сообщение о минировании площади перед станцией метро "Минская" в Киеве. В итоге звонок оказался не ложным — взрывотехники действительно нашли и обезвредили два самодельных взрывных устройства на Минском рынке.

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Также вчера в Киеве якобы заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza и Киевский апелляционный суд, а позднее под угрозой оказался оказался Центральный железнодорожный вокзал и международный аэропорт "Киев-Жуляны". Впоследствии эти сообщения оказались ложными.

Появились сообщения и о минировании объектов в другой части страны — Одессе. Речь идет о зданиях Малиновского и Киевского судов, но там правоохранители также ничего не нашли.

Отметим, в прошлую пятницу, 17 июля, в Киеве произошел взрыв неизвестного устройства в мусорнике возле станции метро "Шулявская". В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека — одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

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При этом взрывотехники обследовали прилегающую территорию и не обнаружили никаких подозрительных или опасных предметов. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и ищет виновника происшествия.

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