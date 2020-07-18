В Киеве произошел взрыв неизвестного устройства в мусорнике у метро: 4 пострадавших (ФОТО)

В Киеве произошел взрыв неизвестного устройства в мусорнике возле станции метро "Шулявская".

В результате взрыва телесные повреждения получили 4 человека, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Указано, что взрыв прогремел в 20:10 пятницы, 17 июля на проспекте Победы.

Известно, что взрывотехники обследовали прилегающую территорию и не обнаружили никаких подозрительных или опасных предметов.

"22-летнего студента с места происшествия госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи их отпустили", — говорится в сообщении полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события и происхождение предмета, который взорвался в мусорной урне.

Ранее в Мукачево (Закарпатская область) из РПГ обстреляли здание комплекса отдыха "Аква сити".