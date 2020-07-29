СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве (ФОТО)

Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве.

По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию ​​метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле, сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.

Указано, что после первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера.

В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тысяч на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

Как отмечается, правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания и жительства и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов.

В результате оперативники установили двух основных исполнителей — именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы.

"Служба безопасности сработала быстро и слаженно. Спасибо каждому сотруднику подразделений как центрального аппарата СБУ, так и Киевского управления, которые приложили максимум усилий для сохранения мира и спокойствия киевлян. Служба и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы те, кто стремится расшатать ситуацию в стране, получили должное наказание", — подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

Известно, что для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. В целях конспирации они скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения.

"Проведено 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности. В частности, выявлен один мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды аналогичные тем, которые оставили на местах совершения взрывов. Также изъяли другой мобильный, с которого осуществляли звонки в интернет-магазин для заказа wi-fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства", — говорится в сообщении.

В ходе обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдены устройства и средства, которые использовались в производстве взрывного устройства.

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Также следователями подготовлены ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Киеве рядом со станцией метро "Минская" 21 июля якобы нашли подозрительный чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено 2 самодельных взрывных устройства.

Также сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.

В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.

22 июля в столице нашли еще 2 подозрительных чемодана — возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители провели проверки и не выявили опасных предметов.