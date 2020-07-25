В Киеве "заминировали" жилой дом (ВИДЕО)

В Киеве в субботу, 25 июля, сообщили о "заминировании" жилого дома.

Инцидент произошел на проспекте Владимира Маяковского, 24б, что на Троещине, сообщает сообщество "Киев оперативный" в Facebook.

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"Срочное сообщения с Троещины — говорят, что кто-то анонимно позвонил в полицию и сказал, что дом по Маяковского, 24б, заминирован", — говорится в публикации в соцсети.

Указано, что на место прибыли полицейские и скорая помощь, ожидаются специалисты-взрывотехники.

Ранее в Киеве рядом со станцией метро "Минская" 21 июля якобы нашли подозрительный чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено 2 самодельных взрывных устройства.

Также сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.

В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.

22 июля в столице нашли еще 2 подозрительных чемодана — возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители провели проверки и не выявили опасных предметов.

После этих инцидентов в Киеве серьезно усилили меры безопасности. На улицы вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

23 июля в Деснянском районе Киева снова заметили подозрительный пакет. Также сообщалось о "заминировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони. Позже в пакете нашли яйца и молоко, а "минирование" машины не подтвердилось.

В этот же день в отделении ПриватБанка на Крещатике также обнаружили подозрительный предмет.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице после массовых сообщений о "заминированиях".