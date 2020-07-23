В Харькове мужчина соврал полиции, что захватил заложников — ему грозит до 6 лет тюрьмы

В Харькове местный житель соврал правоохранителям, что захватил заложников, заставив их отправить по указанному адресу целый наряд. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Сообщение о возможном захвате заложников в полицию поступило около полудня 22 июля 2020 года. Неизвестный мужчина заявил, что захватил здание по улице Бондаренковской. Он добавил, что у него есть взрывчатка и оружие, а в доме удерживается женщина.

Фото: Полиция Харьковской области

По адресу выехали тут же выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. По адресу находился дом, принадлежащий 41-летней женщине, но следов преступления правоохранители там не обнаружили.

Женщина была дома, когда приехали сотрудники полиции — она не удерживалась в плену, была здорова и не нуждалась в медицинской помощи. При этом в помещении и его окрестностях оружия или взрывчатки полицейские не нашли.

Позднее правоохранители установили личность звонившего мужчины — им оказался 50-летний харьковчанин, живший по улице Солнечной. Как выяснилось, у мужчины был конфликт с хозяйкой дома.

Нарушителю вручили подозрение по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Если вину харьковчанина докажут, ему грозит тюрьма от 2 до 6 лет.

Фото: Полиция Харьковской области

Напомним, 21 июля 2020 года, в центре Луцка ранее судимый житель Дубно Максим Кривош забаррикадировался в автобусе с людьми и начал стрельбу.

Террорист потребовал, чтобы представители политической элиты страны и предстоятели крупнейших церквей обнародовали в своих соцсетях видеозапись с текстом "Я, Ф.И.О., должность — террорист в законе", а президент Владимир Зеленский — видеообращение со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", что впоследствии гарант и сделал.

Весь день центр города был оцеплен, а с преступником вели переговоры. Уже вечером захватчик самостоятельно вышел из автобуса и сдался правоохранителям. Вслед за ним из автобуса по одному вышли все заложники. На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша сообщили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников — нескольких из них уже задержали.

Также 21 июля 2020 года Украину охватила волна минирований, причем одно из сообщений оказалось правдивым. Так, в киевскую полицию поступило анонимное сообщение о минировании площади перед станцией метро "Минская" в Киеве — в итоге взрывотехники нашли и обезвредили два самодельных взрывных устройства на Минском рынке.

Тогда же в Киеве якобы заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza и Киевский апелляционный суд, а позднее под угрозой оказался Центральный железнодорожный вокзал и международный аэропорт "Киев-Жуляны". Впоследствии эти сообщения оказались ложными.

Появились сообщения и о минировании объектов в другой части страны — Одессе. Речь идет о зданиях Малиновского и Киевского судов, но там правоохранители также ничего не нашли. Вчера в Киеве снова "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал.