Происшествия 50 минут назад

В МВД объяснили, почему спецназ прибыл уже после задержания луцкого террориста

Силовики приняли решение "психологически подавить волю преступника выстрелами и шумовыми эффектами, чтобы он точно не сделал ничего плохого"

Замглавы МВД Антон Геращенко. Фото: МВД Замглавы МВД Антон Геращенко. Фото: МВД
Замглавы МВД Антон Геращенко. Фото: МВД

Украинский спецназ использовал светошумовые гранаты и бронетранспорт после задержания террориста Максима Кривоша, который почти 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре Луцка, чтобы "психологически подавить волю преступника". Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии телеканалу "1+1".

По его словам, такие действия силовики предприняли, исходя из методики проведения спецопераций, которая имеет свои особенности.

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"В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое на расстоянии не было бы видно диванным экспертам", — пояснил чиновник.

Он отметил, что поэтому силовиками было принято решение "психологически подавить волю преступника выстрелами и шумовыми эффектами, чтобы он точно не сделал ничего плохого".

Отметим, ранее некоторые СМИ опубликовали видео, на котором видно, что луцкий террорист Максим Кривош отпустил всех людей, после чего сам вышел из автобуса.

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Он некоторое время стоял в одиночестве, прошла почти минута, прежде чем к нему подошли несколько правоохранителей и, быстро обыскав, надели на него наручники, после чего уложили на асфальт лицом вниз.

Только после этого к месту событий подъехал спецназ на бронетранспорте, который использовал светошумовую гранату.

Напомним, вчера утром, 21 июля 2020 года, в центре Луцка ранее судимый житель Дубно Максим Кривош забаррикадировался в автобусе с людьми и начал стрельбу.

Террорист потребовал, чтобы представители политической элиты страны и предстоятели крупнейших церквей обнародовали в своих соцсетях видеозапись с текстом "Я, Ф.И.О., должность — террорист в законе", а президент Владимир Зеленский — видеообращение со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", что впоследствии гарант и сделал.

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Весь день центр города был оцеплен, а с преступником вели переговоры. Уже вечером захватчик самостоятельно вышел из автобуса и сдался правоохранителям. Вслед за ним из автобуса по одному вышли все заложники. На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша сообщили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников — нескольких из них уже задержали.

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