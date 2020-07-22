Зеленский рассказал детали переговоров с захватчиком заложников в Луцке (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с Максимом Кривошем, который 21 июля захватил автобус с 13 заложниками в Луцке.

Об этом он заявил в видеокомментарии для "Украинской правды".

"Сначала надо было оценить его требования, оценить, насколько он адекватный человек. У нас были перерывы во встрече с президентом Швейцарии. Она все понимала, потому что мы хотели знать, что происходит, и держали все на контроле, потому что были немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей? Затем появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, а еще в Луцке есть такие места", — рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что с Кривошем на протяжении 9 часов разговаривали психологи и переговорщики. Однако "мужчина угрожал и хотел только одного — чтобы выполнили его требования", сказал президент.

"Предлагали сразу сделать спецоперацию, но мы с вами не знаем, чем бы она закончилась. То есть это был бы штурм, быстрый. Я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди... Поэтому мы посоветовались, я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попробовать получить возможность, чтобы он отпустил людей", — объяснил Зеленский.

По словам президента, его предупредили, что злоумышленник говорит со всеми 10-15 секунд, а затем бросает трубку, немного дольше он говорил с журналистами. Как сказал Зеленский, он говорил с Кривошем 7-10 минут.

"Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит 3 человека и я после этого запишу видео", — отметил президент.

Он добавил, что договорился с Кривошем и о том, что он выпустит всех людей через полчаса после видео Зеленского в соцсетях.

"Примерно так и произошло. 30-40 минут — и он отпустил заложников... Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я такими принципами живу, жил и буду жить... Результат — все живы. Мы не боремся за рейтинги. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность", — подытожил Зеленский.

Напомним, утром 21 июля мужчина захватил заложников в автобусе в центре Луцка. Он позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Впоследствии выяснилось, что его настоящее имя — Максим Кривош. В области ввели оперативный план "Заложник", а центр города перекрыли.

На место происшествия вылетел глава МВД Арсен Аваков, президент Зеленский заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Полиция открыла уголовное производство по факту захвата заложников в Луцке, а СБУ — по статье о "террористическом акте".

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Вскоре в МВД заявили, что из автобуса удалось освободить трех заложников: пожилую женщину, подростка и беременную женщину. У Зеленского сказали, что президент разговаривал с мужчиной, который удерживает заложников, после чего тот отпустил из автобуса людей.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование мужчины, который захватил заложников в Луцке. Он записал и опубликовал видео, на котором сказал фразу "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем". После освобождения заложников и задержания мужчины видео исчезло со страницы Зеленского.

Около 22:00 захватчик самостоятельно вышел из автобуса и сдался правоохранителям. Вслед за ним из автобуса по одному вышли все заложники. И только после этого состоялся "штурм" автобуса силовиками.

Также на брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша сообщили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.