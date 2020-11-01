Происшествия 1 час назад

В Киеве сообщили о заминировании моста Патона, движение перекрыто

Неизвестный несколько раз звонил в полицию с сообщением о минировании моста

Перекрытый мост Патона в Киеве утром 1 ноября. Фото: facebook.com/KyivOperativ Перекрытый мост Патона в Киеве утром 1 ноября. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Перекрытый мост Патона в Киеве утром 1 ноября. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве утром в воскресенье, 1 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании моста Патона.

В связи с этим движение по мосту временно ограничили, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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"Внимание. Поступило сообщение о заминировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции изданию "Украинская правда", неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста. Причем первый звонок поступил около 7:00 в воскресенье.

Сейчас на месте работают взрывотехники и кинологи.

Сообщество "Киев Оперативный" в Facebook опубликовало фото, на котором видно, что движение транспорта по мосту не осуществляется.

Напомним, 2 июня патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании. Через час мужчину, который сообщил о "заминировании" моста, задержали. У него не было взрывного устройства — он имел при себе муляж, в котором находилась земля.

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Действия задержанного квалифицировали по статье заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия.

3 июня Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому Виталию Ткаленко меру пресечения в виде ареста до 29 июля с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч грн.

6 июня Ткаленко был помещен в специализированное психиатрическое учреждение.

Вечером 18 сентября 2019 года другой вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.

Как выяснилось позже, "минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос, бывший военный Алексей Белько. Его отправили на лечение в психиатрическое учреждение.

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