Второго "минера" моста Метро признали вменяемым и выпустили из психбольницы

Суд выпустил из психиатрического учреждения под круглосуточный домашний арест жителя города Вишневое Виталия Ткаленко, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать мост "Метро" в Киеве.

Соответствующее решение приняла следственная судья Днепровского райсуда столицы Оксаны Бирса 2 сентября 2020 года, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП.

Согласно постановлению суда, судья частично удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения следователя Александра Майбороды, который по согласованию прокурора Дениса Спесивцева просил о содержании под стражей.

Таким образом, суд возложил на подозреваемого ряд обязательств.

"Экспертиза установила, что он вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении по оказанию медицинской помощи. Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Квалификация его действий остается неизменной — часть 2 статьи 259 УК Украины", — отметила Максимец.

Напомним, 2 июня патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании. Через час мужчину, который сообщил о "заминировании" моста, задержали. У него не было взрывного устройства — он имел при себе муляж, в котором находилась земля.

Действия задержанного квалифицировали по статье заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия.

3 июня Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому Виталию Ткаленко меру пресечения в виде ареста до 29 июля с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч грн.

6 июня Ткаленко был помещен в специализированное психиатрическое учреждение.

Вечером 18 сентября 2019 года другой вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.

Как выяснилось позже, "минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос, бывший военный Алексей Белько. Его отправили на лечение в психиатрическое учреждение.