Запад Украины снова находится под угрозой затопления — ГСЧС

В западных регионах Украины существует угроза повышения уровня воды в реках и возможных подтоплениях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По данным спасательного ведомства, 8 марта на реке Свиж возле Букачевцев (приток Днестра в Ивано-Франковской области) ожидается подъем воды на 0,1 — 0,6 м над текущими отметками. Возможно затопление поймы и отдельных хозяйственных объектов.

Кроме этого, 8 — 9 марта на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды (над текущими уровнями) на 0,2 — 0,7 м с последующим затоплением пойменных территорий.

При этом, как отмечают в ведомстве, возможно затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных населенных пунктах Волынской области.

8 марта на реке Западный Буг возле села Литовиж ожидается подъем уровней воды (над текущими уровнями) на 0,2 — 0,7 м с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий (Волынская область,) на Западном Буге и его отдельных притоках на 0,1 — 0,4 м; на реке Солокия возле Червонограда возможно затопление хозяйственных угодий и отдельных зданий (Львовская область).

Как сообщалось ранее, в бассейнах рек Сян, Днестр и Прут во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях произошел подъем воды из-за осадков.