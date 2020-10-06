На Ивано-Франковск обрушилась буря (ФОТО, ВИДЕО)

5 октября с 21:00 по 21:30 на Ивано-Франковск обрушились ливни, в результате чего был затоплен ряд городских улиц, а на проезжие части дорог, зданий и припаркованные автомобили упали деревья.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, в результате падения деревьев произошли обрывы линий электропередач.

По состоянию на 5:00 6 октября подразделениями Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области совершено 50 выездов на ликвидацию последствий непогоды, во время которых были распилены 43 дерева, высвобождено 15 автомобилей, расчищено 2 прохода к жилым домам и магазинам.

К ликвидации последствий непогоды всего от Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области были привлечены 46 человек личного состава и 11 единиц техники.

Погибших и травмированных в результате непогоды нет.

Напомним, в конце сентября в Херсонской области торнадо снес крыши 30 домов и оставил поселок без газа.

Перед этим 13-14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

27 июня прошлого года в Киеве из-за сильного дождя и шквального ветра образовались многочисленные пробки.