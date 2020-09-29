В Херсонской области торнадо снес крыши 30 домов и оставил поселок без газа (ВИДЕО)

Жители Херсонской области опубликовали в социальных сетях видео разрушительного торнадо, который пронесся по региону, оставив за собой огромный ущерб.

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О последствиях торнадо в Херсонской области сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, в результате стихии в Великой Александровке (общая численность населения около 7 000) были повреждены более 30 домов и повалены десятки деревьев, некоторые из которых упали на автомобили или линии электропередач.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, сильный порывистый ветер) произошло частичное повреждение кровель 32 частных жилых домов, школа №1 и здания АО "Херсонгаз", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате повреждения трубы местной газовой сети без газоснабжения осталось 710 абонентов.

В то же время никто из людей в результате урагана, по предварительным данным, не пострадал.

Указано, что подразделениями ГСЧС распилены и убраны 31 поваленное дерево, 3 электроопоры.

При этом от ведомства к работам привлекалось 16 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, 26 — 27 июля популярный украинский курорт Кирилловка в Запорожской области затопило из-за сильных ливней и шторма.