Страхование и финуслуги 1 час назад

Торнадо в штате Тенесси нанес экономике США убытки в $1 млрд

В результате стихии погибли более 20 человек, разрушены или серьезно повреждены более 36 тысяч жилых и коммерческих зданий

Торнадо в штате Тенесси нанес экономике США убытки в $1 млрд Торнадо в штате Тенесси нанес экономике США убытки в $1 млрд
Фото: News Channel 5

Совокупный ущерб, нанесенный торнадо, от которого пострадали здания, строения и объекты инфраструктуры в Нэшвилле и его окрестностях, превысит $1 млрд.

Об этом свидетельствуют данные компании по моделированию рисков катастроф CoreLogic, передает "Укрстрахование".

Согласно предварительным оценкам, площадь пострадавшей территории составила 250 квадратных миль. В результате стихии погибли более 20 человек, разрушены или серьезно повреждены более 36 тысяч жилых и коммерческих зданий.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По предварительным оценкам, для 22 тысяч строений степень разрушения составила более 30%, для остальных объектов степень повреждения составили 10% и более.

Читайте также:
Общий ущерб от стихийных бедствий в мире в 2017 году составил $314 млрд

В отчете CoreLogic не называется сумма застрахованного ущерба, поэтому оценить воздействие стихии на страховые и перестраховочные компании пока сложно.

Напомним, Центр изучения рисков при Школе бизнеса Кембриджского университета (Великобритания) оценил вероятность климатических, антропогенных и технологических рисков, которые составляют категорию катастрофических рисков, в 2020 году, как никогда высокую.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Цены на нефть впервые за 30 лет рухнули почти на 30% — Bloomberg
Цены на нефть впервые за 30 лет рухнули почти на 30% — Bloomberg
"Дохлое издание": Трамп назвал The New York Times позором журналистики
"Дохлое издание": Трамп назвал The New York Times позором журналистики
В США решили отправлять на карантин все долларовые купюры из Азии
В США решили отправлять на карантин все долларовые купюры из Азии
Загрузка...
Новое видео
Когда в Киеве можно будет пить воду из-под крана?

Новости дня

  1. Эпидемия коронавируса: в Италии за сутки скончались 133 человека

  2. Любителей украсть деньги с чужих платежных карт стало в два раза меньше — НБУ

  3. Госстат подсчитал, на сколько украинцы "разбогатели" за четверть века

  4. В КНР рухнул отель с больными коронавирусом

  5. Цены на нефть впервые за 30 лет рухнули почти на 30% — Bloomberg

Загрузка...