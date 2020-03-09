Торнадо в штате Тенесси нанес экономике США убытки в $1 млрд

Совокупный ущерб, нанесенный торнадо, от которого пострадали здания, строения и объекты инфраструктуры в Нэшвилле и его окрестностях, превысит $1 млрд.

Об этом свидетельствуют данные компании по моделированию рисков катастроф CoreLogic, передает "Укрстрахование".

Согласно предварительным оценкам, площадь пострадавшей территории составила 250 квадратных миль. В результате стихии погибли более 20 человек, разрушены или серьезно повреждены более 36 тысяч жилых и коммерческих зданий.

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По предварительным оценкам, для 22 тысяч строений степень разрушения составила более 30%, для остальных объектов степень повреждения составили 10% и более.

В отчете CoreLogic не называется сумма застрахованного ущерба, поэтому оценить воздействие стихии на страховые и перестраховочные компании пока сложно.

Напомним, Центр изучения рисков при Школе бизнеса Кембриджского университета (Великобритания) оценил вероятность климатических, антропогенных и технологических рисков, которые составляют категорию катастрофических рисков, в 2020 году, как никогда высокую.