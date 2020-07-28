Происшествия 40 минут назад

Потоп на Азовском побережье: Кирилловку и Бердянск залило потоками воды (ВИДЕО)

Улицы курортных городов в Запорожской области превратились в реки

Фото: скриншот YouTube Фото: скриншот YouTube
Фото: скриншот YouTube

26 — 27 июля популярный украинский курорт Кирилловка в Запорожской области затопило из-за сильных ливней и шторма.

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По словам очевидцев, за считанные минуты улицы Кирилловки превратились в реки, а на косе пришлось передвигаться по пояс в воде.

Автомобили оказались затопленными по самые окна, им пришлось буквально плыть по дороге, сообщает РИА "Мелитополь".

Спустя сутки после потопа Федотова коса остается затопленной, хотя вода постепенно убывает.

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От моря и Утлюкского лимана базы отдыха отделяют лишь небольшие полоски суши с двух сторон. Спасатели оказывали помощь населению Кирилловки и села Розовка Акимовского района.

Кроме этого, потом случился также в Бердянске. В результате непогоды, часть города осталась без электричества и воды

Напомним, 13 — 14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

27 июня прошлого года в Киеве из-за сильного дождя и шквального ветра образовались многочисленные пробки.

Кроме этого, ураганный ветер повалил на дорогах деревья, рекламные щиты и забор около метростроя на улице Межевой.

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