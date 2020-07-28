Потоп на Азовском побережье: Кирилловку и Бердянск залило потоками воды (ВИДЕО)

26 — 27 июля популярный украинский курорт Кирилловка в Запорожской области затопило из-за сильных ливней и шторма.
По словам очевидцев, за считанные минуты улицы Кирилловки превратились в реки, а на косе пришлось передвигаться по пояс в воде.
Автомобили оказались затопленными по самые окна, им пришлось буквально плыть по дороге, сообщает РИА "Мелитополь".
Спустя сутки после потопа Федотова коса остается затопленной, хотя вода постепенно убывает.
От моря и Утлюкского лимана базы отдыха отделяют лишь небольшие полоски суши с двух сторон. Спасатели оказывали помощь населению Кирилловки и села Розовка Акимовского района.
Кроме этого, потом случился также в Бердянске. В результате непогоды, часть города осталась без электричества и воды
Напомним, 13 — 14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.
27 июня прошлого года в Киеве из-за сильного дождя и шквального ветра образовались многочисленные пробки.
Кроме этого, ураганный ветер повалил на дорогах деревья, рекламные щиты и забор около метростроя на улице Межевой.