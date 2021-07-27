Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Должность покидает главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, специализации Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ, а такой синергии мы, к сожалению не видим. Видим наоборот конфликты", — отметил Никифоров.

По его словам, на место главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север". Хомчак при этом переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО.

Напомним, ранее Хомчак заявлял, что на данный момент нет чисто военного решения вопроса на Донбассе.

"Когда я был руководителем Антитеррористической операции в 2016 году, то мне приходилось докладывать, что за сутки погибли 9-12 человек, столько-то ранено. И когда сегодня руководитель операции Объединенных сил сообщает, что сегодня три обстрела и потерь нет, то я вижу существенную разницу с тем, что было 4 года назад", — добавил Хомчак.

В то же время, по словам главнокомандующего ВСУ, украинским военным было бы легче, если б они получили команду о наступлении на Донбассе.