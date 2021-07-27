Политика и экономика 10 минут назад

Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака

Президента Украины не устроило отсутствие синергии Вооруженных сил Украины с Министерство обороны

Экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Фото: Википедия Экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Фото: Википедия
Экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Фото: Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Должность покидает главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, специализации Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ, а такой синергии мы, к сожалению не видим. Видим наоборот конфликты", — отметил Никифоров.

По его словам, на место главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север". Хомчак при этом переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО.

Напомним, ранее Хомчак заявлял, что на данный момент нет чисто военного решения вопроса на Донбассе.

Читайте также:
Вступление Украины в НАТО усилит Альянс — Хомчак

"Когда я был руководителем Антитеррористической операции в 2016 году, то мне приходилось докладывать, что за сутки погибли 9-12 человек, столько-то ранено. И когда сегодня руководитель операции Объединенных сил сообщает, что сегодня три обстрела и потерь нет, то я вижу существенную разницу с тем, что было 4 года назад", — добавил Хомчак.

В то же время, по словам главнокомандующего ВСУ, украинским военным было бы легче, если б они получили команду о наступлении на Донбассе.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский высказывает претензии западным лидерам, чтобы с ним считались — социолог
Зеленский высказывает претензии западным лидерам, чтобы с ним считались — социолог
Зеленский привнес в президентство авторитарные методы управления "Кварталом 95" — социолог
Зеленский привнес в президентство авторитарные методы управления "Кварталом 95" — социолог
Рейтинг ОПЗЖ упал после открытия против Медведчука уголовного дела — опрос
Рейтинг ОПЗЖ упал после открытия против Медведчука уголовного дела — опрос
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Антонов" планирует производство самолетов в Канаде

  3. Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады из-за допинга

  4. ВОЗ спрогнозировала, когда в Украине начнется третья вспышка COVID-19

  5. Кабмин хочет сделать платными шесть дорог в Украине: проезд будет стоить до 5 грн за км

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...