Чисто военного решения вопроса Донбасса нет, хотя ВСУ было бы легче идти вперед — Хомчак

На данный момент нет чисто военного решения вопроса на Донбассе.

Большое количество жителей региона попали под влияние российской пропаганды, которая активно работает уже седьмой год, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью "Обозревателю".

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Он отметил, что на оккупированной части Донбасса ситуация ухудшается ежедневно.

"Чисто военного решения вопроса относительно Донбасса сейчас действительно нет. Седьмой год мы теряем людей и в ОРДЛО. На них 24/7 осуществляется колоссальное влияние российской пропаганды. А она мощная", — заявил Хомчак.

По его словам, перемирие необходимо украинскому правительству, чтобы двигаться вперед для возвращения Донбасса. При этом сейчас ситуация существенно улучшилась.

"Когда я был руководителем Антитеррористической операции в 2016 году, то мне приходилось докладывать, что за сутки погибли 9-12 человек, столько-то ранено. И когда сегодня руководитель операции Объединенных сил сообщает, что сегодня три обстрела и потерь нет, то я вижу существенную разницу с тем, что было 4 года назад", — добавил Хомчак.

В то же время, по словам главнокомандующего ВСУ, украинским военным было бы легче, если б они получили команду о наступлении на Донбассе.

Он отметил, что сейчас возникает вопрос, готов ли украинский народ к активным военным действиям на Донбассе.

"Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Посмотрите, только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных", — заявил Хомчак.

Ранее Хомчак сообщал, что ВСУ постоянно готовятся к наступлению на Донбассе и готовы его начать в случае соответствующего приказа.

Также отмечалось, что боевики на Донбассе продолжают наращивать боевую готовность.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 7 раз нарушали перемирие. Украинские военнослужащие в ответ на провокации открывали огонь. При этом потерь среди состава ВСУ нет.

Как заявлял вице-премьер Алексей Резников, введение миротворцев на Донбасс является одним из вариантов реализации Минских соглашений.

Напомним, Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.