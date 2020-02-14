Журналисты предостерегли ОП от цензуры из-за расследования о поездке Зеленского в Оман

Редакция телепрограммы "Схемы" и телеканала "UA:Перший" отреагировали на иск Офиса Президента в суд за сюжет журналистов о поездке Владимира Зеленского в Оман.

"Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой? Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского, то во-первых, в программе нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса Президента была в полной мере представлена ​​в сюжете. Более того, с начала во всей истории с Оманом, именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже сознательно или нет, дезинформировал общество. Мы привели неизвестные ранее факты, которые требуют публичных объяснений", — идет речь в заявлении журналистов телепрограммы "Схемы".

Они также отметили, что Офис Президента во главе с Андреем Ермаком прибегает к дискредитации редакции и угрожает судом — "вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа".

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Кроме того, редакция назвала "вмешательством в редакционные дела" предостережение со стороны Офиса Президента в сторону общественного вещателя "UA: Перший".

В свою очередь, телеканал "UA:Перший" напомнил Офису Президента о незаконности цензуры относительно Общественного вещателя.

"Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису Президента, что согласно статье 3 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НОТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины", — сообщается в заявлении телеканала.

Кроме того, на телеканале отметили, что никогда не имели оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов, которые делают программу "Схемы: коррупция в деталях".

Также вещатель подчеркнул, что поддерживает намерение ОП подавать в суд с целью опровержения информации, ведь именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе.

К тому же "Общественное" напомнило Офису Президента о существовании Комиссии по журналистской этике и Независимого медийного совета и порекомендовало ОП, кроме суда, обратиться в эти общественные организации, чтобы они проверили программу "Схемы: коррупция в деталях" на соблюдение профессиональной этики и стандартов.

Отметим, что 13 февраля 2020 года, программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В свою очередь, Офис Президента Украины подал в суд на программу "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект украинской службы Радио Свобода и телеканала "UA: Перший"). В ОПУ обвиняют журналистов в манипуляциях и требуют опровержений.

А Национальное агенство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку по факту поездки президента Владимира Зеленского в Оман.