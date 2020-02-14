Офис Зеленского подал в суд на "Схемы" из-за расследования об Омане и требует извинений

Офис президента Украины подал в суд на программу "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект украинской службы Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"). В ОПУ обвиняют журналистов в манипуляциях и требуют опровержений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Офис Президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече Президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности. Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался никаким другим способом с Николаем Патрушевым", — говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что расценивают обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников" как откровенную манипуляцию общественным мнением.

"Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты — это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой. Офис Президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в каком требуем опровержений и извинений", — резюмируют в Офисе президента.

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Напомним, что согласно расследованию программы "Схемы" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прилетал в ближневосточное государство Оман на чартерном самолёте в то время, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. А конкретно ночью 8 января 2020 года. Журналисты отмечают, что Патрушев прилетел в Оман из Москвы самолётом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN. А вечером 8 января на том же самолёте Владимир Зеленский вернулся в Киев. О том, что этот самолёт действительно прилетел из Москвы в Оман, а затем из Омана в Киев, свидетельствуют открытые данные сайтов, отслеживающих перемещения самолётов.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский вместе со своей семьей отправился в Оман. В Офисе Президента заявили, что Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину. Так, в Омане Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. В ходе встречи Президент Украины пригласил представителей политических и деловых кругов Омана в Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества. Однако, из-за авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, Зеленский прервал свой визит.