Политика 1 час назад

Поездкой Зеленского в Оман заинтересовалась НАПК

При этом в Офисе президента говорят, что путешествие не имело статуса официального

Поездкой Зеленского в Оман заинтересовалась НАПК Поездкой Зеленского в Оман заинтересовалась НАПК
Фото: Офис Президента

Национальное агенство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку по факту поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Парламентарий обнародовал ответ из НАПК на его запрос от 21 января. В документе агенства отмечается, что на основании первого пункта 12 статьи Закона "О противодействии коррупции" НАПК направило запрос в "соответствующие органы с целью требования документов, необходимых для контроля своевременной подачи сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии" президента Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"После их обработки Национальным агентством, при наличии причин, будут осуществлены меры, предусмотренные законом Украины "О противодействии коррупции", — резюмируют в ведомстве.

Отметим также, что ранее Гончаренко и его коллега народный депутат Владимир Арьев ранее уже отправляли запрос в Офис президента, чтобы прояснить ситуацию с поездкой гаранта в Оман. "Поездка президента Украины в Султанат Омана не была официальным визитом, не имела официального статуса и совершалась с частной целью за собственные средства... Частная поездка предусматривает собственные затраты на нее, а вся другая запрашиваемая информация будет указана в декларации президента... Касательно результатов визита и подписания документов, в очередной раз обращаем ваше внимание, что визит президента Украины в Оман не имел официального статуса", — отмечается в ответе ОП Арьеву.

Стоит отметить, что согласно расследованию программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект украинской службы Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прилетал в ближневосточное государство Оман на чартерном самолёте в то время, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. А конкретно ночью 8 января 2020 года. Журналисты отмечают, что Патрушев прилетел в Оман из Москвы самолётом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN. А вечером 8 января на том же самолёте Владимир Зеленский вернулся в Киев. О том, что этот самолёт действительно прилетел из Москвы в Оман, а затем из Омана в Киев, свидетельствуют открытые данные сайтов, отслеживающих перемещения самолётов.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак крайне негативно отреагировал на это расследование, сказав, что это "неправда от начала и до конца".

Читайте также:
Пристайко обещает рассказать о цели визита Зеленского в Оман

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский вместе со своей семьей отправился в Оман. В Офисе Президента заявили, что Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину. Так, в Омане Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. В ходе встречи Президент Украины пригласил представителей политических и деловых кругов Омана в Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества. Однако, из-за авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, Зеленский прервал свой визит.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Убийство сына депутата Киевоблсовета: Соболев заявил о подготовке нового покушения (ВИДЕО)
Убийство сына депутата Киевоблсовета: Соболев заявил о подготовке нового покушения (ВИДЕО)
Airbus показал модель нового самолета, "похожего на сокола" (ВИДЕО)
Airbus показал модель нового самолета, "похожего на сокола" (ВИДЕО)
Как НАПК одиозному прокурору Кулику репутацию отбеляло 
Как НАПК одиозному прокурору Кулику репутацию отбеляло 
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. В Киеве на месте завода планируют построить несколько многоэтажек

  2. Украинский стартап создал первую в мире портативную печь (ФОТО)

  3. Рестораны разрывают договоры с Glovo? Что происходит с доставкой еды в Киеве

  4. Налоговая изменила план проверок бизнеса

  5. Украина и Турция построят городок для переселенцев из Крыма

Загрузка...