Поездкой Зеленского в Оман заинтересовалась НАПК

Национальное агенство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку по факту поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Парламентарий обнародовал ответ из НАПК на его запрос от 21 января. В документе агенства отмечается, что на основании первого пункта 12 статьи Закона "О противодействии коррупции" НАПК направило запрос в "соответствующие органы с целью требования документов, необходимых для контроля своевременной подачи сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии" президента Украины.

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"После их обработки Национальным агентством, при наличии причин, будут осуществлены меры, предусмотренные законом Украины "О противодействии коррупции", — резюмируют в ведомстве.

Отметим также, что ранее Гончаренко и его коллега народный депутат Владимир Арьев ранее уже отправляли запрос в Офис президента, чтобы прояснить ситуацию с поездкой гаранта в Оман. "Поездка президента Украины в Султанат Омана не была официальным визитом, не имела официального статуса и совершалась с частной целью за собственные средства... Частная поездка предусматривает собственные затраты на нее, а вся другая запрашиваемая информация будет указана в декларации президента... Касательно результатов визита и подписания документов, в очередной раз обращаем ваше внимание, что визит президента Украины в Оман не имел официального статуса", — отмечается в ответе ОП Арьеву.

Стоит отметить, что согласно расследованию программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект украинской службы Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прилетал в ближневосточное государство Оман на чартерном самолёте в то время, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. А конкретно ночью 8 января 2020 года. Журналисты отмечают, что Патрушев прилетел в Оман из Москвы самолётом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN. А вечером 8 января на том же самолёте Владимир Зеленский вернулся в Киев. О том, что этот самолёт действительно прилетел из Москвы в Оман, а затем из Омана в Киев, свидетельствуют открытые данные сайтов, отслеживающих перемещения самолётов.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак крайне негативно отреагировал на это расследование, сказав, что это "неправда от начала и до конца".

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Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский вместе со своей семьей отправился в Оман. В Офисе Президента заявили, что Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину. Так, в Омане Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. В ходе встречи Президент Украины пригласил представителей политических и деловых кругов Омана в Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества. Однако, из-за авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, Зеленский прервал свой визит.