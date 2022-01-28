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Рейтинг «Лидеры финансовых рынков»

Рейтинг «Лидеры финансовых рынков»

Украинский рейтинговый журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» проводит свой традиционный рейтинг «Лидеры финансовых рынков». Его участниками станут управленцы, представляющие банки, а также страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании в небанковском секторе.

Рейтинг пройдет в несколько этапов. Сначала будет составлен список участников из представителей 200 крупнейших компаний страны. Затем экспертное жюри и редакция журнала определят финалистов. Список финалистов рейтинга будет опубликован в следующем номере журнала «ТОП-100». Рейтинги крупнейших».

Наши читатели могут предложить своего участника рейтинга. Для этого нужно отправить в редакцию журнала фотографию кандидата, указать его должность в компании и ответить на вопросы анкеты. Сделать это можно с помощью специальной кнопки.

После проверки соответствия критериям рейтинга кандидат будет включен в список участников рейтинга.

Предложить нового учасника
Номинант
1
Марина Авдеева
СК "Арсенал Страхование"
Марина Авдеева
заместитель председателя правления, управляющий акционер
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
2
Александр Писарук
Райффайзен Банк
Александр Писарук
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
3
Виктор Пономаренко
ПроКредит Банк
Виктор Пономаренко
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
4
Николас Пиацца
SP Advisors
Николас Пиацца
генеральный директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
5
Андрей Перетяжко
СК ARX
Андрей Перетяжко
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
6
Сергей Панов
Банк Кредит Днепр
Сергей Панов
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
7
Янко Николов
СК "Євроинс Украина"
Янко Николов
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
8
Лариса Невшупа
СК "Рідна"
Лариса Невшупа
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
9
Сергей Наумов
Ощадбанк
Сергей Наумов
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
10
Эрик Найман
HUG'S
Эрик Найман
управляющий партнер
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
11
Алексей Музычко
СК "Универсальная"
Алексей Музычко
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
12
Яннис Кириакопулос
Пиреус Банк
Яннис Кириакопулос
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
13
Андрей Мужук
СК Allianz Украина
Андрей Мужук
генеральный директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
14
Владимир Мудрый
ОТП Банк
Владимир Мудрый
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
15
Вадим Мороховский
Банк Восток
Вадим Мороховский
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
16
Яцек Мейзнер
СК "Оранта"
Яцек Мейзнер
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
17
Сергей Ермаков
Укрэксимбанк
Сергей Ермаков
и.о. председателя правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
18
Марина Бартошек
Freedom Finance
Марина Бартошек
генеральный директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
19
Павел Царук
Страховая группа ТАС
Павел Царук
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
20
Владимир Шевченко
МТСБУ
Владимир Шевченко
генеральный директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
21
Юрий Яковенко
Eavex Capital
Юрий Яковенко
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
22
Рафал Ющак
Альфа Банк
Рафал Ющак
генеральный менеджер
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
23
Леся Щербакова
СК "Провидна"
Леся Щербакова
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
24
Андрей Шукатко
СК АСКА
Андрей Шукатко
генеральный директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
25
Ежи Яцек Шугаев
Кредобанк
Ежи Яцек Шугаев
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
26
Сергей Черненко
ПУМБ
Сергей Черненко
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
27
Любовь Цымбал
Группа Финансовых Решений
Любовь Цымбал
учредитель
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
28
Яцек Адриан Матусяк
СК "PZU Украина"
Яцек Адриан Матусяк
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
29
Игорь Фисун
УКРКАРТ, Окси Банк
Игорь Фисун
владелец компании, акционер и заместитель председателя наблюдательного совета банка
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
30
Томаш Фиала
Dragon Capital
Томаш Фиала
генеральный директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
31
Елена Улье
СК "УНИКА"
Елена Улье
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
32
Ирина Староминская
Universal Bank
Ирина Староминская
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
33
Елена Соседка
Concord Fintech Solutions
Елена Соседка
учредитель
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
34
Денис Сапрыкин
sportbank
Денис Сапрыкин
соучредитель, CEO
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
35
Татьяна Путинцева
Комерційний Індустріальний Банк
Татьяна Путинцева
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
36
Андрей Волков
Investohills Partners
Андрей Волков
управляющий партнер
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
37
Дмитрий Грицута
СК "Княжа VIG"
Дмитрий Грицута
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
38
Леонид Гребинский
Кристалбанк
Леонид Гребинский
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
39
Олег Гороховский
monobank
Олег Гороховский
соучредитель
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
40
Игорь Гордиенко
СК INGO
Игорь Гордиенко
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
41
Сергей Гончаревич
Capital Times
Сергей Гончаревич
основатель, управляющий партнер
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
42
Станислав Гонтовой
hotline.finance
Станислав Гонтовой
СЕО
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
43
Ирина Гевель
СК "Альфа Страхование"
Ирина Гевель
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
44
Марина Воронянская
Европейский страховой альянс
Марина Воронянская
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
45
Алена Дегрик (Шевцова)
ФК "Леогейминг Пей", АО "Айбокс Банк"
Алена Дегрик (Шевцова)
руководитель компании, акционер банка
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
46
Михаил Власенко
Идея Банк
Михаил Власенко
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
47
Алла Ванецьянц
Банк Пивденный
Алла Ванецьянц
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
48
Валерия Вагоровская
платежная платформа Fondy
Валерия Вагоровская
основательница, управляющий партнер
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
49
Инна Белянская
MetLife Украина
Инна Белянская
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
50
Андрей Артюхов
СК VUSO
Андрей Артюхов
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
51
Алена Андроникова
Moneyveo
Алена Андроникова
СЕО
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
52
Алексей Авраменко
финтех-компания EasyPay
Алексей Авраменко
СЕО
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
53
Наталья Клевакина
CCloan, MisterCash
Наталья Клевакина
директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
54
Михаил Довбенко
Индустриал Банк
Михаил Довбенко
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
55
Сергей Мамедов
Глобус Банк
Сергей Мамедов
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
56
Игорь Мазепа
Concorde Capital
Игорь Мазепа
основатель, генеральный директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
57
Герхард Бьош
Приватбанк
Герхард Бьош
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
58
Андрей Кравец
Укргазбанк
Андрей Кравец
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
59
Дмитрий Косырев
Финансовая компания "БЛАГО"
Дмитрий Косырев
генеральный директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
60
Стефано Бурани
Правэкс Банк
Стефано Бурани
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
61
Тарас Козак
Универ Капитал
Тарас Козак
основатель
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
62
Сергей Матюшко
СК "Грандвис"
Сергей Матюшко
генеральний директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
63
Антон Кияшко
СК "Нефтегазстрах"
Антон Кияшко
генеральный директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
64
Андрей Киселев
Forward Bank
Андрей Киселев
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
65
Галина Ким
СК USI
Галина Ким
генеральный директор
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
66
Карлос Де Корду
Креди Агриколь Банк
Карлос Де Корду
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
67
Лоран Филипп Николя Шарль Дюпуш
UKRSIBBANK
Лоран Филипп Николя Шарль Дюпуш
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
68
Владимир Дубей
Таскомбанк
Владимир Дубей
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
69
Саида Джарболова
ИНГ Банк Украина
Саида Джарболова
председатель правления
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0