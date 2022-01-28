Украинский рейтинговый журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» проводит свой традиционный рейтинг «Лидеры финансовых рынков». Его участниками станут управленцы, представляющие банки, а также страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании в небанковском секторе.

Рейтинг пройдет в несколько этапов. Сначала будет составлен список участников из представителей 200 крупнейших компаний страны. Затем экспертное жюри и редакция журнала определят финалистов. Список финалистов рейтинга будет опубликован в следующем номере журнала «ТОП-100». Рейтинги крупнейших».

Наши читатели могут предложить своего участника рейтинга. Для этого нужно отправить в редакцию журнала фотографию кандидата, указать его должность в компании и ответить на вопросы анкеты. Сделать это можно с помощью специальной кнопки.

После проверки соответствия критериям рейтинга кандидат будет включен в список участников рейтинга.