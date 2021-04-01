Антонио Лукич снимает продолжение комедии "Мои мысли тихие": вышел трейлер сиквела

Успешная комедия "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговскийм получит продолжение. К созданию сиквела привлечена команда первого фильма — сценаристом и режиссером-постановщиком комедии выступает Антонио Лукич, фильм продюсирует Дмитрий Суханов и его компания Toy Pictures. У фильма есть и бельгийские сопродюсеры, сообщается в анонсе трейлера.

В центре внимания второго фильма продолжение темы с отношениями между матерью и сыном. Прошло несколько лет. Вадим живет "нормальной жизнью" — он нашел себе работу, девушку и даже квартиру. У него все прекрасно, пока мама не приезжает из Бельгии лечить зубы. Кто бы мог подумать, но стоматологический туризм матери станет настоящим испытанием для молодой пары, но и поводом к раскрытию семейных тайн.

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"Мама не могла отпустить сына в Канаду. Сможет ли она отпустить его во взрослую жизнь?" — определяет главную тему сиквела Лучич.

Главные роли в фильме сыграют Ирма Витовская и Андрей Лидаговский, а возлюбленную сына — Каролина Мруга, студентка КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. По словам режиссера Антонио Лукича, он заметил ее, когда снимал сериал "Секс, Инста и ВНО".

В фильме также сыграет эпизодическую роль звезда шоу "Холостячка" и победительница проекта "Танцы со звездами" Ксения Мишина.

Съемки проходили в Киеве, а те сцены, которые должны были снимать в Бельгии пока отложены, до открытия границ. В трейлере отмечается, что продолжение ленты выйдет в прокат "настолько скоро, насколько это возможно", учитывая карантин из-за пандемии. Авторы обещают "еще больше драмы, еще больше шуток о росте, еще больше глубинных риторических вопросов, абстрактные кадры с глубоким символизмом, автоцитаты и осторожный продакт плейсмент".

"Мои мысли тихие" успшно прошел в прокате в январе 2020 года, собрав аудиторию в 120 тясяч зрителей.

Полнометражный дебют Антонио Лукича впервые показан на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где "Мои мысли тихие" получили Специальную премию жюри.

Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где фильм получил приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская). Лента была отмечена четырьмя премиями "Золотая Дзига" от Украинской киноакадемии: за лучшие фильм, женскую роль, сценарий и полнометражный дебют в номинации "Открытие года".