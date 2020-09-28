Дебют в полном метре: мариупольский режиссер снял на свои деньги и попал в конкурс ОМКФ

Фильм "Мой милый дом", который вместе с другими шестью участниками Национальной конкурсной программы в категории полный метр поборется за награды Одесского международного фестиваля, для режиссера ленты Сергея Сторожева является вторым фильмом и дебютом в полном метре. Его первый фильм — короткометражная лента "Напрокат", снятая им в 2015 году по собственному сценарию, уже принимала участие в конкурсе ОМКФ.

Фильм "Мой милый дом" все желающие могут увидеть и поставить свою оценку до восьми утра завтрашнего дня, 29 сентября на сайте фестиваля.

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Сергей Сторожев родом из Мариуполя, переехал в Киев в 2011 году, работал на СТБ, а также снимал музыкальные клипы и рекламные ролики, сериалы ("Худшая подруга", 2019).

Фильм "Мой милый дом" — о вечном квартирном вопросе, о том, как меркантильность разрушает человеческие отношения. Это история о том, как после смерти матери между тремя ее детьми разгорается ссора из-за квартиры, где они провели детство.

После неудачных поисков финансирования, Сергей решил, что снимет фильм на свои деньги, то есть на минимальный бюджет, необходимый на расходные материалы. Сценарий он писал сам, а в команду нашел тех, кто решил поддержать его идею и согласился снимать фильм бесплатно.

Отсутствие бюджета, конечно, затянуло процесс производства фильма по времени, ведь участники съемочной группы могли приходит на съемочную площадку в свободное время, между сменами на основной работе. В итоге, на съемки, включая написание сценария, ушло три года.

Черно-белую ленту снимали в Киеве, в районе ДВРЗ, на окраине Киеве, в квартирах спальных районов Левого берега около метро "Дарница" и "Черниговская", в селе Калиновка, под Бояркой.

В съемочной группе участвовали операторы (кроме самого Сергея, также встававшего за камеру) Андрей Урбанский, Иван Кваша, Виталий Гаграманов, художник ленты — Иван Степаненко. В творческой команде фильма — исполнители главных ролей Алексей Тритенко, Дмитрий Усов, Светлана Штанько, Алиса Федорова, а также Вячеслав Шеховцов, Марина Софийчук, Катарина Шенфельд и другие.

"Грустный, искренний и тонкий фильм", — написал после просмотра Алексей Гладушевский, руковолитель направления StarLight Originals SLM.

"Это не комфортное кино, оно макает тебя в правду", — говорит о своем фильме режиссер. — Скорее всего, у каждого происходило что-то подобное". И рекомендует абстрагироваться от личных переживаний и просто почувствовать историю.

Q & A творческой группы фильма "Мой милый дом"

Актеров ленты, сыгравших главных героев, спросили, в чем была их мотивация сниматься без гонораров.

Почему вы согласились принять участие в съемках?

Алексей Тритенко (Дима, старший брат): Проект был полон сложностей, но, мне кажется, что это по-хорошему провоцировало всю съемочную группу работать с утроенной силой, чтобы кино все же получилось. Что побудило лично меня присоединиться к проекту? История. Мне она показалась довольно жесткой, но от этого — только правдивее.

Дмитрий Усов (Паша, младший брат): На момент предложения у меня в активе почти не было примеров фестивальных глубоких неторопливых лент. Поэтому сразу согласился, не раздумывая. Когда ознакомился со сценарием, узнал, какие крутые актеры будут моими партнерами, то понял, что не прогадал и у нас получится достойный продукт.

Светлана Штанько (Оля, старшая сестра): Все, что можно купить за деньги, уже дешево. Желание сниматься возникло сразу, я даже не раздумывала. Как можно было отказаться от возможности поработать в такой замечательной команде единомышленников? Чудесные партнеры, режиссер, сама история, имеющая какую-то притчевую основу. Таких предложений, к огромному сожалению, немного, и они сами по себе уже дорогого стоят.

Если бы у вас была возможность поговорить со своим героем сейчас, что бы вы ему сказали?

Алексей Тритенко: Я бы, пожалуй, просто обнял его и сказал бы: "Держись..."

Дмитрий Усов: Мой герой во многом перекликается со мной, моими страхами и внутренними проблемами. Однако, иногда спорил с режиссером, потому что "ну, не может же он быть таким растяпой, давай сделаем здесь жестче"! В конце концов, в творческих спорах с Сергеем приходили к компромиссу и, надеюсь, персонаж получился живым и интересным. Я бы скорее дал совет своему герою: "Чувак, я понимаю, тебе тяжело и страшно, но соберись, найди в себе силы быть собой и выбирайся из того дерьма, в котором погряз по самые уши!"

Светлана Штанько: Я бы, в первую очередь, свою Олю обняла, ведь все беды в жизни людей происходят от недостатка любви. Она — старшая сестра, девочка, очевидно, вырастившая двух братьев, взяв на себя роль покинувшего семью отца. Дальше замужество... Она привыкла командовать и получила бесхарактерного, подчиняющегося любым ее указаниям мужа, но к любви это не имело никакого отношения. Свою дочь растила так, как растили ее, — как неприхотливое растение, за которым нужен минимальный уход и столько же внимания... А ведь главное — любить! И когда она это поняла, исправить что-либо было невозможно, — так ей показалось. И вот тут бы поговорить с кем-то, обнять, прижаться, а она у себя одна...

Один на один со своими грехами оставаться очень тяжело, и если не найти в себе силы покаяться и поднять голову, тебя засосет. Но человек слаб, поэтому нужно быть крайне внимательным к ближнему и не толкать падающего, а протягивать ему руку, а лучше — распахивать объятия.

А что бы вы сказали зрителю, который посмотрит фильм "Мой милый дом"?

Алексей Тритенко: Кинокартина "Мой милый дом" — это история одной большой семьи, в которой все такие разные... И поступки их тоже разные.

Дмитрий Усов: Это лента — предостережение, я бы так ее охарактеризовал. Уверен, что большинство после просмотра скажет: "Такого в жизни не бывает!" Бывает. Бывает и страшнее. Это лента о нас. О, казалось бы, обычные бытовые вещи, которые в критических ситуациях вскрывают человеческую сущность и заставляют зрителя задать себе простой вопрос: "А как бы я поступил / поступила? Остался / осталась бы я человеком в этих обстоятельствах?"

Светлана Штанько: Каждый в этом фильме увидит свое. Свою боль. И в этом его сила и необходимость.