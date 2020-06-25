В Киеве пройдет тренинг: украинский бизнесмен расскажет, как произвел лучший электробайк

В Киеве пройдет мастер-класс "На сколько граблей необходимо наступить, чтобы сделать лучший в мире электробайк?", на котором украинский предприниматель Данил Тонкопий расскажет, как ему удалось произвести байк, который оценили не только в Украине, но и за границей. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По их словам, мастер-класс от Тонкопия будет полезен тем, у кого есть своя идея и кто мечтает создать собственный стартап, или же уже воплощает его в жизнь — опыт "старших коллег" и несколько полезных советов обязательно пригодятся начинающим предпринимателям.

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Тренинг пройдет 29 июня 2020 года с 22:15 до 23:45 в автокинотеатре Kinolife Cinema, который находится на арт-заводе "Платформа" по адресу улица Беломорская, 1. Билеты на мастер-класс можно купить по ссылке, цена парковки автомобиля — 450 грн, а стоимость шезлонга для пешеходов — 325 грн.

Лектор — Данил Тонкопий, основатель сервиса доставки на электробайках Delfast, инвестор, автор и ведущий программы "Стартап на миллион".

В 2014 он начал бизнес курьерской доставки. Но его команде хотелось, чтобы их курьеры пользовались лучшим транспортом. А потому впоследствии они начали собирать байки для курьеров собственноручно: много экспериментировали и получили модель, которая стала суперхитом. Сегодня их бренд насчитывает почти 10 различных моделей, отвечающих различным потребностям и пожеланиям клиентов.

Это быстрые, стильные и экологические байки, которые полностью собираются в Киеве. Сейчас модели Delfast продаются по всему миру, например, ними пользуются мексиканские полицейские. Кроме того, этот транспорт даже попал в Книгу Рекордов Гиннеса: он может без труда проехать 370 км на одном заряде.