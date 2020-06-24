Начался прием анкет на бизнес-курс "Капуста": лучшие проекты получат грант в 100 тысяч грн

В Украине стартовал прием заявок на участие в бесплатном обучающем бизнес-курсе "Капуста", по итогам которого участники с лучшими проектами смогут получить грантовую поддержку. Об этом сообщили организаторы курса.

По их словам, курс будет полезен предпринимателям, которые хотят улучшить свое умение заниматься бизнесом, проверить свои гипотезы и получить уникальные знания.

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"Наша цель — мотивировать и дать украинским малым предпринимателям знания, которые помогут создать или развивать собственное дело. Мы хотим найти перспективные проекты, которые сможем поддержать грантом для бизнеса, который усилит малое предпринимательство и украинскую экономику в целом", — подчеркивают организаторы.

Заполнить анкету на участие в курсе можно до 30 июня по ссылке. В ней желающие пройти обучение должны описать свою бизнес-идею и написать мотивационное письмо, где они "продадут" свою идею. Оценив поданные заявки, эксперты курса отберут участников, которые продолжат обучение.

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Сам курс пройдет в августе этого года в онлайн-режиме — обучение будет проходить в группах не более 20 человек с помощью Zoom-сессий 2-4 часа в день три раза в неделю.

Обучение будут проводить как профильные эксперты, так и топ-менеджеры крупных компаний. Во время занятий рассмотрят такие темы:

• работа с идеей;

• создание эффективной бизнес-модели;

• правильная работа с налогами

• выстраивание отношений с клиентами,

• применение CRM-систем,

• маркетинг своего бизнеса,

• работа с негативом

• привлечение инвестиций.

По ходу бизнес-курса участники смогут зарабатывать "капусту" — внутреннюю валюту, которую впоследствии можно будет обменять на желаемые призы. В конце обучения предприниматели должны будут представит и защитить перспективный бизнес-план, лучшие из них получат грантовую поддержку для своего бизнеса в размере 100 тысяч грн.

Подробнее узнать о курсе можно узнать на сайте проекта. Кроме того, вопросы можно задать специальному Telegram-боту.