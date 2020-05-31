Как измениться рынок обучения после кейса пандемии

В онлайн стремительно переходят почти все сферы, которые мы знаем и любим. Это было делом времени, когда образование также станет неотъемлемой частью нашего виртуального мира.

Но ситуация с пандемией ускорила этот процесс и во многом сделала его обязательным и, к сожалению, единственным. Компании, которые специализировались исключительно на "стационарном" образовании, переходят в режим онлайн, не говоря уже о государственных образовательных учреждениях — детские сады, школы, ВУЗы.

До карантина онлайн-образование было скорее осознанным выбором человека обусловленным желанием обрести новую профессию, стремлением к саморазвитию, углублением в своей профессии, либо получением знаний от конкретных преподавателей, к которым нет доступа офлайн. Большинство площадок имело ряд "пропускных барьеров" — цена, язык лекций или банальный доступ к конкретным знаниям.

Во время карантина ситуация резко изменилась. Оставшись без альтернативных вариантов, даже ярые приверженцы офлайн обучения начинают привыкать к новому способу получения знаний и чувствовать его эффективность. В том числе и Высшая школа Media & Production, которая работая офлайн хотела попробовать выйти в онлайн, а сейчас же у нас уже более десятка кейсов успешных форматов онлайн-обучения.

В отчете BestColleges идет речь о том, что удовлетворенность студентов онлайн-обучением остается высокой, 94% говорят, что он имеет положительную рентабельность инвестиций, а 95% рекомендуют онлайн-обучение другим.

Привычки людей меняются, им нравится работать в своем собственном темпе и устанавливать свой собственный график. Растет и посещаемость онлайн-лекций. Об этом говорит и Microsoft, у которого в апреле 2020 года по сравнению с мартом, использование программ дистанционного обучения выросло на 200%.

Практически все осознанные площадки онлайн-образования приняли вызов непростого времени, и посчитали своим долгом сделать вклад в удержание людей дома — открыли бесплатные доступы к своим лекциям, тренингам и курсам. Тем временем, площадки, которые специализировались на офлайн-образовании, открыли возможности получать знания онлайн.

Преподаватели и учителя также ощутили важность своего перехода в онлайн и, тем самым, в интернете появилось больше экспертов, профессионалов, к которым появился доступ. Актуализировались сервисы, которые помогают сделать онлайн-образование более удобным как для "учителей", так и для "учеников". Сервисы по созданию онлайн-конференций, платформы для трансляций, хранения больших объемов данных, каналы быстрой коммуникации и обратной связи от учителей — все это стало, как никогда, актуальным, и с каждый днем рынок подобных сервисов коммуникации растет.

Что же будет после окончания пандемии?

За время карантина компании, специализировавшиеся на онлайн-образовании, смогут укрепить свои позиции на рынке, а новые игроки сделают инновационный рывок в развитии сферы. Приверженцы виртуального обучения смогут насладиться большим разнообразием новых возможностей, а скептики смогут найти для себя преимущества онлайн-образования.

Изменятся варианты получения знаний и требования пользователей к обучению. Из-за переполненности рынка образования студенты будут все тщательней относится к выбору обучения, а компании тратить больше сил на демонстрацию его пользы для клиента.

Все больше сил будет тратиться на улучшение пользовательского опыта студента. Викторины, тесты, анимация, геймификация, образовательные объявления, дополнительные ресурсы — все это будет необходимым для того, чтобы оставаться актуальным на рынке.

AI, VR и AR — настоящее время эти технологии используются главным образом в корпоративном обучении, но все больше разработчиков программного обеспечения для курсов переходят на использование этих технологий для привлечения учащихся и улучшения результатов обучения.

Изменится сам рынок образования, все больше школ перейдет на две системы обучения на выбор студента. Кроме того, скорее всего, офлайн навсегда перестанет быть просто офлайном, а будет подкрепляться и дополнительными знаниями, которые могут быть восприняты студентом дистанционно.

Ситуация пандемии привнесла свои изменения во многие сферы жизни, образование не стало исключением и не стоит относиться к новшествам с негативом. Наоборот, для многих работающих институций на рынке, это позволило по-новому взглянуть на свой продукт и предложить, заинтересованным в нем, новый вариант доступа к знаниям или дополнительные возможности.

Я уверен, что карантин стал мощным толчком для изменения подхода к обучению в целом, развития большей самодисциплины и открытием новых горизонтов для рынка обучения.