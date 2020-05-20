МСБ vs коронакризис: бизнес-лайфхаки от основателя Questoria и владелицы LiveHereHotel

Затвра 21 мая в 13.00 на fb-странице Delo.ua пройдет четвертый busines-talks в рамках спецпроекта "МСБ vs коронакризис: идеи в дело", организованного Delo.ua и Офисом развития МСП при Министерстве экономики.

Его участниками станут два предпринимателя - Анита Соловей, Live.Here.Hotel, и Алексей Самулев, Questoria.ua. Они расскажут том, какие новые решения придумали, как трансформировали бизнес под новые потребности потребителей, чтобы не просто выживать, а развивать свои компании.

Алексей Самулев, основатель компаний Questoria.ua, Fort Boyard.kh и Q-TEAM

Алексей Самулев создал компанию Questoria в 2009 году, сейчас она действует уже в 67 городах Украины, Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Израиля и США. Устраивает игры ("квестории") на днях рождениях, корпоративах, детских праздниках, а также проводит открытые игры для всех желающих.

Что изменилось в вашей работе во время карантина?

Мы проводили ивенты в трех городах.

Пришлось выйтив онланй, сделать онлайн-тимбилдинги и дни рождения, квест-бокс с доставкой про ученых, ищущих вакцину.

Какие новые решения или сервисы для работы вы используете во время карантина?

Zoom, тимбилдинг для удаденных команд.

Что стало бы помощью вашему бизнесу сейчас?

Кредитная поддержка на оборотные средства, PR, медийность.

Какой совет вы можете дать другим предпринимателям?

В кризис на первый план в работе с командой выходят ценности. Мы работаем именно с командами МСБ — это тимбилдинги, системное командообразование в кризис. Могу научить, как повысить вовлеченность команды на удаленке. Я выступил с несколькими вебинарами на эту тему.

Анита Соловей, основательница трех бизнесов: мини-отеля Live.Here.Hotel, агентства недвижимости bemyguest.kyiv и образовательной платформы по недвижимости

Анита Соловей 8 лет в бизнесе (мини-отель Live.Here.Hotel, агентство посуточной аренды bemyguest.kyiv, образовательная платформа по недвижимости).

Что изменилось в вашей работе во время карантина?

Глобально — два бизнеса мы остановили для сохранения здоровья сотрудников.

Какие новые решения или сервисы для работы вы используете во время карантина?

Мы запросили арендные каникулы. Перевели весь офис на удаленку.

Что стало бы помощью вашему бизнесу сейчас?

Популяризация туризма. Отмена налогов. Помощь от государства — мы бы больше инвестировали в маркетинг.

Какой совет вы можете дать другим предпринимателям?

В первую очередь - сделать выводы. Это не первый и не последний кризис, и все кто был не готов, просто не имеют бизнес образования. Пересмотреть бизнес-модели. Быть гибкими. Максимально быстрая трансформация под потребности.

Присоединяйтесь к прямому эфиру 21 мая в 13:00 на facebook-странице Delo.ua

Хотите сами рассказать о том, как меняете свой бизнес в кризис или получить профессиональные рекомендации, как адаптировать его к посткарантинной ситуации — пишите куратору проекта Елене Гладских на e.gladskih@delo.ua или оставьте свой вопрос по ссылке.