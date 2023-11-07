ОККО розгорнули мережу швидкісних електрозарядок на основних автошляхах

На двох магістральних автошляхах України – "Київ-Одеса" і “Київ-Львів-Чоп”, а також на в’їзді/виїзді з Києва у бік Полтави й Харкова – ОККО розгорнула мережу швидкісних електрочарджерів потужністю на 120/150 кВт. Наразі ULTRA FAST chargers встановлено на 15 АЗК. Роботи з розгортання мережі тривають, загалом інвестиції у проєкт перевищать 60 мільйонів гривень.

"Згідно зі статистикою на початок вересня поточного року на дорогах України вже курсує 66 тисяч електрокарів. Це на 26 тисяч більше ніж минулого року і, якщо надалі темп приросту буде збережено, то вже через рік кількість електрокарів може перевищити відмітку в 100 тисяч. Але відсутність інфраструктури не дозволяє власникам електрокарів переміщуватись між великими містами. Ми маємо на меті вирішити цю проблему. Наразі наша компанія фактично першою системно розбудовує мережу Ultra Fast Chargers. Зараз нам вдалось охопити дві високопотокові траси. В перспективі плануємо розширення проєкту й на інших напрямках", - коментує віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

ULTRA FAST chargers австрійського виробника, які встановлює компанія, має порти потужністю - 120/150 кВт і може заряджати декілька авто одночасно. Географія розгортання побудована таким чином, щоб водій мав змогу зарядити електромобіль приблизно через кожні 2 години. Більше того, за 30-40 хвилин можна зарядити батарею на 80%. Для зручності клієнтів створено мапу з повним переліком АЗК зі швидкісними зарядками, також передбачено опцію "прокласти маршрут".

Партнерами проекту мережі виступає компанія ТОКА, яка забезпечує сервісне обслуговування чарджерів. Зокрема, зарядка авто здійснюється через мобільний застосунок ТОКА NETWORK. Оплатити послуги чарджера можна як через додаток, так і через термінали самообслуговування EasyPay, розміщені на АЗК.

"Україна все ще має колосальний потенціал для розвитку цього найбільш екологічного виду транспорту. Але щоб розкрити його на повну і не відставати від трендів глобального світу, потрібно постійно розвивати сервісну інфраструктуру для електромобілів. Особливо поза межами великих міст, де вона ще недостатня. Автозаправні комплекси є зручними локаціями для встановлення чарджерів на пожвавлених трасах. А мережа ОККО є оптимальним партнером, так як широко представлена по всій країні, та на високому рівні тримає планку сервісу. Наше партнерство з ОККО триває вже шостий рік, і зараз ми вийшли на ULTRA FAST рівень", – додає засновник ТОКА Стефан Благовісний.

Загалом на сьогодні вже на 57 комплексах мережі ОККО можна підзарядити електромобіль, у тому числі на 15 встановлено швидкісні зарядки.