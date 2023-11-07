ОККО развернули сеть скоростных электрозарядок на основных дорогах

На двух магистральных дорогах Украины – "Киев-Одесса" и "Киев-Львов-Чоп", а также на въезде/выезде из Киева в сторону Полтавы и Харькова – ОККО развернула сеть скоростных электрочарджеров мощностью 120/150 кВт. В настоящее время ULTRA FAST chargers установлены на 15 АЗК. Работы по развертыванию сети продолжаются, в целом инвестиции в проект превысят 60 миллионов гривен.

"Согласно статистике, на начало сентября текущего года на дорогах Украины уже курсирует 66 тысяч электрокаров. Это на 26 тысяч больше, чем в прошлом году. Если в дальнейшем темп прироста сохранится, то уже через год количество электрокаров может преодолеть отметку в 100 тысяч. Но отсутствие инфраструктуры не позволяет владельцам электрокаров перемещаться между большими городами. Мы поставили перед собой цель решить эту проблему. В настоящее время наша компания фактически первой системно развивает сеть ULTRA FAST chargers. В частности, нам удалось охватить две оживленные трассы. В перспективе планируем расширение проекта и на других направлениях", – комментирует вице-президент ОККО по маркетингу Васыль Дмытрив.

ULTRA FAST chargers австрийского производителя, устанавливаемые компанией, имеют порты мощностью 120/150 кВт и могут заряжать несколько авто одновременно. География развертывания построена таким образом, чтобы водитель мог зарядить электромобиль примерно через каждые 2 часа. При этом зарядить батарею на 80% можно в течение 30-40 минут. Для удобства клиентов создана карта с полным перечнем АЗК со скоростными зарядками, также предусмотрена опция "проложить маршрут".

Партнерами проекта сети выступает компания ТОКА, обеспечивающая сервисное обслуживание чарджеров. В частности, зарядка авто производится через мобильное приложение ТОКА NETWORK. Оплатить услуги можно, как через приложение, так и через терминалы самообслуживания EasyPay, размещенные на АЗК.

"Украина все еще имеет колоссальный потенциал для развития этого наиболее экологичного вида транспорта. Но чтобы раскрыть его по полной и не отставать от трендов глобального мира, нужно постоянно развивать сервисную инфраструктуру для электромобилей. Особенно вне крупных городов, где она еще недостаточна. Автозаправочные комплексы представляют собой удобные локации для установки чарджеров на оживленных трассах. А сеть ОККО является оптимальным партнером, так как широко представлена по всей стране, и на высоком уровне держит планку сервиса. Наше партнерство с ОККО продолжается уже шестой год, и сейчас мы вышли на ULTRA FAST уровень", – отмечает основатель ТОКА Стефан Благовисный.

В целом на сегодня уже на 57 комплексах сети ОККО можно подзарядить электромобиль, в том числе на 15 установлены скоростные зарядки.