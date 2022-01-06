Из-за проблем с интернетом в 2021 году Юго-Восточная Азия потеряла $5,5 млрд — на треть больше, чем годом ранее

В 2021 году отключения интернета в странах Юго-Восточной Азии привели к глобальным потерям в размере $5,5 млрд. Это на 36% больше, чем в 2020 году.

Лидером среди 21 государства по этому показателю является Мьянма — отключение интернета военной хунтой в 2021 году обошлось стране в $2,8 млрд. Издание Bloomberg отмечает, что согласно отчету исследовательской группы Top10VPN это крупнейшие потери в мире.

Второй в списке стала Нигерия, которая потеряла $1,5 млрд в 2021 году. Индия, крупнейшая демократия в мире, возглавившая список в 2020 году, потеряла $583 млн. Правительства контролировали поток информации путем полного отключения интернета, блокировок социальных сетей или путем снижения скорости до уровней, при которых загрузка чего-либо, кроме простого текстового общения, становится невозможной.

Самой блокированной платформой социальных сетей стал Twitter — у него общее количество отключений 12 379 часов. За ним следуют Facebook, WhatsApp, Instagram и YouTube.

Исследование основано на инструментах, разработанных Netblocks и группами поддержки The Internet Society и The Collaboration по международной политике в области ИКТ в Восточной и Южной Африке. В отчете рассчитываются потери с использованием показателей Всемирного банка, Международного союза электросвязи, Евростата и переписи населения США.

Напомним, ранее в Казахстане на фоне массовых протестов и стычек с силовиками оператор “Казахтелеком” отключил интернет во всей стране.