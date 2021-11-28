Петр Фиала стал новым премьер-министром Чехии

Сегодня, 28 ноября, президент Чехии Милош Земан назначил лидера Гражданско-демократической партии и коалиции SPOLU Петра Фиалу новым премьер-министром страны.

Как сообщает ČTK, церемония прошла в президентском замке Ланы при соблюдении строгих мер безопасности.

В частности, из-за того, что у Земана на этой неделе выявили коронавирус, пространство в зале было разделено стеклом.

Фиала заявил, что его кабинет министров готов взять на себя ответственность и начать бороться с проблемами Чехии: энергетическим кризисом, с инфляцией и с распространением коронавируса Covid-19.

Фиале сейчас 57 лет, в 2012 – 2013 годах он занимал должность министра образования, молодежи и физической культуры, с 2013 года является депутатом парламента, с 2014 года возглавляет Гражданскую демократическую партию.

До назначения нового состава Кабинета министров продолжать работу будет прежнее правительство во главе с Андреем Бабишем. Экс-премьер считает, что новый состав правительства будет сформирован после декабря.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан поручил провести переговоры о формировании нового правительства лидеру Гражданской демократической партии Петру Фиале.

На этой неделе Земана выписали из больницы после длительной госпитализации, однако вскоре он снова был направлен в больницу из-за положительного теста на коронавирус Covid-19.