Политика 20 минут назад

Правительство Чехии возглавит Фиала

Пресс-служба госпитализированного президента Земана сообщила, что тот все же поручил лидеру блока-победителя выборов сформировать кабмин

Петр Фиала (в центре) на предвыборной агитации блока "Вместе". Фото: GettyImages Петр Фиала (в центре) на предвыборной агитации блока "Вместе". Фото: GettyImages
Петр Фиала (в центре) на предвыборной агитации блока "Вместе". Фото: GettyImages

Президент Чехии Милош Земан поручил провести переговоры о формировании нового правительства лидеру Гражданской демократической партии Петру Фиале. Об этом сообщает пресс-служба главы чешского государства.

"Ожидаю, что вы будете держать меня в курсе результатов ваших переговоров, чтобы я мог принять решение о моих дальнейших конституционных шаг", — цитирует его официальное обращение к политику пресс-служба.

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Напомним, что в Чехии 8-9 октября прошли парламентские выборы. Коалиционное соглашение по их итогам, однако, было заключено лишь накануне, 8 ноября.

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Подписи под документами поставили представители двух коалиций — "Вместе" (Гражданская демократическая партия; Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия; "Традиция, ответственность, процветание 09" (ТОП 09)), а также "Пираты и старосты" (Чешская пиратская партия и "Старосты и независимые")

В составе нового правительства Чехии будет 18 министров, включая премьера, которым должен стать Фиала. Ему сейчас 57 лет, в 2012-2013 годах он занимал должность министра образования, молодежи и физической культуры, с 2013 года является депутатом парламента, с 2014 года возглавляет Гражданскую демократическую партию.

Пока же чешское правительство еще возглавляет (с 2017 года) Андрей Бабиш. При этом его партия "Акция недовольных граждан 2011" с 27,1% голосов на октябрьских выборах лишь немного уступила блоку "Вместе" с 27,8%.

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Земан же с 10 октября находится в Центральном военном госпитале в Праге, на прошлой неделе его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. Никакой точной информации о его диагнозе не сообщается.

Более того, 19 октября конституционная комиссия Сената Чехии единогласно пришла к выводу о невозможности Земана исполнять полномочия из-за проблем со здоровьем и необходимости лишения его президентских полномочий. При этом незадолго до того, но уже после объявления результатов выборов, Бабиш заявлял, что Земан якобы сам сообщил ему, будто не против поручить именно ему сформировать правительство.

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