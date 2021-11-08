"ArcelorMittal Кривой Рог" начал закупать коксующийся уголь в Чехии

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями для выпуска кокса и подготовки пылеугольного топлива, однако это не сказалось на производстве чугуна и стали.

Как сообщил начальник управления закупок энергоресурсов АМКР Олег Айко, предприятие начало закупки коксующихся углей в Чехии, не уточнив их объемы, передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация очень тяжелая, но в целом мы справляемся с поставками, и ситуация с углями не повлияла на производство чугуна и стали. Например, с ноября мы начали закупать уголь в Чехии, что также позволит диверсифицировать риски. Надеемся, что с ноября напряженность в логистике пойдет на спад", — пояснил Айко.

Что касается ситуации с поставками углей из Казахстана, в том числе из-за аварии на "АрселорМиттал Темиртау", начальник управления отметил, что пока сложно дать оценки, насколько это повлияет на поставки для "ArcelorMittal Кривой Рог".

Касаясь вопроса об обеспечении АМКР электроэнергией, каких-то ограничений по поставкам, а также ситуации со снабжением природным газом, Айко указал на значительный рост цен как на электроэнергию, так и на газ.

"Пока мы видим только ценовое влияние. Цена рынка на сутки вперед (РСВ) выросла более чем в 2 раза с июля 2021 года. Исходя из европейского индекса TTF, газ подорожал с июля примерно в 3 раза, что отразилось на цене в Украине. Конечно, данная ситуация влияет на всех потребителей энергоресурсов в Украине. Ограничений в поставках не было и, надеемся, к этому не придет. Рыночная ситуация должна мотивировать производителей и поставщиков энергоресурсов обеспечить потребителей в необходимом объеме", — отметил топ-менеджер АМКР.

По данным агентства, АМКР за 10 месяцев 2021 года нарастил выпуск кокса на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,45 млн тонн, в том числе в октябре выпустил 230 тысяч тонн кокса.

Напомним, 7 ноября в 08:30 по местному времени на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана произошел выброс угля и газа, в результате которого погибли шесть человек.

Самая масштабная авария на "Абайская" произошла 11 января 2008 года. В результате чрезвычайного происшествия тогда погибли 30 человек.