Экоинспекция оштрафовала "АрселорМиттал Кривой Рог" на 450 млн гривен. Компания против

Госэкоинспекция насчитала ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" более 450 млн грн штрафа за нарушение природоохранного законодательства и, соответственно, ущерб экологии. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

В ведомстве заявили, что на предприятии на одном из земельных участков незаконно размещается шлам агломерационных цехов, который не предназначен для удаления таких отходов.

"Они содержат в своем составе оксиды железа, тяжелые металлы, которые при попадании в почву могут вызвать загрязнение подземных водоносных горизонтов", — заявили в Госэкоинспекции.

"Во время внеплановой проверки предприятия Госэкоинспекция установила, что проектно-техническая документация на устройство места просушки шлама и вывод из оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют. Также нет у предприятия паспорта места удаления отходов. Это противоречит требованиям природоохранного законодательства, а размещение шламов приравнивается к засорению территории", — добавили в инспекции.

За это нарушение Госэкоинспекция насчитала ущерб на сумму 456,7 млн гривен.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, ведомство будет продолжать выходить на внеплановые проверки ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", рассчитывать новые убытки и выписывать штрафы, "пока предприятие не обеспечит комплексную модернизацию мощностей и не приведет свои промышленные процессы в соответствии с природоохранным законодательством".

При этом в "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что вреда экологии не было и они готовы оспорить штраф в суде.

В компании подчеркивают, что претензия экоинспекции — очередной пример того, как контролирующий орган спекулирует на общественном мнении, выдвигает неоправданные обвинения и расчеты убытков, которые якобы были нанесены окружающей среде.

"Более 450 млн гривен "штрафа" за то, что металлургическое предприятие на собственной, специально выделенной территории размещает шламы, которые являются побочным продуктом агломерационного производства, и затем повторно используются в производстве агломерата. Это стандартная производственная технология для всей горно-металлургической отрасли, и "АрселорМиттал Кривой Рог" не является исключением", — говорят в компании.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" объясняют, что шламовая площадка — советское наследие, которое получил новый владелец в 2005 году при покупке актива. У "Криворожстали" была согласованная технологическая схема складирования шламов на конкретном участке предприятия, и это не вредило окружающей среде. "АрселорМиттал Кривой Рог" и сейчас пользуется этой технологией, быстро перерабатывая шламы на мощностях аглофабрики метпроизводства, не допуская чрезмерного накопления отходов.

При этом в компании отмечают, что в этом году ситуация начала ухудшаться, пока аглофабрика простаивала, а предприятие в течение пяти месяцев ожидало разрешения на ее работу от госорганов.

"В угрозе все новыми штрафами и бесконечными внеплановыми проверками со стороны ГЭИ мы видим бесспорное давление на бизнес", — говорит Артем Филипьев, директор по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог".

Он добавляет, что свою правоту компания готова отстаивать в суде.

"Когда проверяющий орган злоупотребляет доверием общества и ставит под угрозу инвестиционный климат, он тормозит не только экономическое развитие страны, но и модернизацию производства, которая улучшила бы состояние окружающей среды", — подытожил Филипьев.





