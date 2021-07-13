"АрселорМиттал Кривой Рог" начнет мониторить выбросы СО2 на всех предприятиях в 2021 году

Горно-металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" начнет мониторить выбросы углекислого газа на своих предприятиях в 2021 году. Об этом рассказал генеральный директор "Арселор Миттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо, отвечая на вопрос журналиста Delo.ua.

"С этого года мы начинаем измерять СО2 среди всех компаний в Украине унифицированным способом, с апреля 2022 года все компании Украины будут мониторить СО2 единым унифицированным способом. Цель — соответствовать будущим стандартам и нормативам Европы. Когда я говорю будущее, мы не хотим догонять. Сейчас мы пытаемся сравняться, делаем инвестиции, чтобы соответствовать тому, что в Европе уже работает какое-то время", — сказал он.

По словам топ-менеджера, группа Arcelor Mittal имеет определенный опыт в декарбонизации своих предприятий в Европе, и как только наступит время реновации активов, проекты будут осуществлены исходя из этого опыта. Также Лонгобардо добавил, что если экологические стандарты на украинских предприятиях компании будут такими же, как в ЕС, то это позволит продукции "АрселорМиттал Кривой Рог" избежать углеродного налога в странах ЕС.

Также топ-менеджер напомнил, что в апреле на встрече с президентом Владимиром Зеленским компания взяла на себя обязательства в общем инвестировать в мероприятия по декарбонизации 1 млрд долларов. В текущем году такие инвестиции составят 300 млн долларов.

В 2020 году ""АрселорМиттал Кривой Рог" начал масштабный проект по реконструкции аглоцеха №2 и строительство новой фабрики окомкования. Предполагается, что новая аглофабрика будет оснащена новыми газоочистными и аспирационными сооружениями по европейским стандартам.