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ГМК 40 минут назад

ArcelorMittal вложит в экомодернизацию комбината в Кривом Роге $1 млрд до 2024 года — ОП

Президент отметил необходимость скорейшего завершения модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства

Владимир Зеленский и Лакшми Миттал. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский и Лакшми Миттал. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский и Лакшми Миттал. Фото: пресс-служба президента

Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal вложит почти 1 млрд грн в экомодернизацию производства стали на своем комбинате в Кривом Роге до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба президента со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с председателем совета директоров ArcelorMittal Лакшми Митталом.

Отмечается, что стороны обсудили развитие "зеленой" металлургии и увеличение инвестиций в Украину "с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами".

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Президент отметил необходимость внедрения новейших сталеплавильных технологий, которые снизят негативное влияние промышленности на окружающую среду.

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"Компания как крупнейший иностранный инвестор в Украине и один из крупнейших производителей стали в мире начнет в нашей стране инвестпрограмму "Стальной миллиард", которая предусматривает инвестиции в объеме почти 1 млрд долларов в экомодернизацию производства стали в Кривом Роге", — сообщает в офисе Зеленского.

Президент отметил необходимость скорейшего завершения модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды. Компания подтвердила готовность к завершению этой программы до конца 2023 года.

"Инвестиции в украинскую экономику и экологию — это позитивный сигнал для всех инвесторов, которым мы будем оказывать всестороннюю поддержку", — заверил Зеленский.

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Во встрече также приняли участие первый помощник президента Сергей Шефир, заместители руководителя Офиса президента Игорь Жовква и Юлия Свириденко, директор АО "Гелиос" Ростислав Шурма, генеральный директор компании "АрселорМиттал СНГ" Виджай Гойал, а также гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Напомним, в октябре 2020 года на "Арселор Миттал Кривой Рог" состоялась церемония закладки первого камня новой фабрики окомкования, ввод которой позволит вывести из эксплуатации самую проблемную с точки зрения выбросов часть комбината — два агломерационных цеха. Сообщалось, что предприятие инвестирует в это 250 млн долларов.

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