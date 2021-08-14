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60 минут назад

По всей Украине пройдут внеплановые проверки предприятий, которые могут загрязнять воду

Крупнейших загрязнителей водных ресурсов Госэкоинспекция проверит в ближайшее время

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Государственная экологическая инспекция Украины проведет внеплановые проверки предприятий по всей Украине, которые работают в прибрежно-защитных полосах водных объектов.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный в Facebook.

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"В ближайшее время Госэкоинспекция должна начать проведение внеплановых проверок предприятий по всей Украине, которые осуществляют деятельность в прибрежно-защитных полосах водных объектов, а также крупнейших загрязнителей водных ресурсов", — анонсировал он.

При этом в экоинспекции ожидают, что правоохранительные органы — прокуратура, СБУ, полиция — будут оперативно реагировать в случае предоставления ГЭИ информации о признаках уголовных нарушений, а также при недопуске.

"Это позволит оперативно обеспечить начало расследования дела и его доведение до конца. Надеюсь, что эффективная работа с обеих сторон и продуктивное сотрудничество позволят обеспечивать защиту окружающей среды", — отметил Малеваный.

Известно, что в Госэкоинспекции 13 августа обсудили с представителями прокуратуры расследования экологических нарушений на территории Херсонской области.

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Как отмечается, особое внимание сосредоточили на вопросе незаконной добычи полезных ископаемых. В частности, речь идет о водных ресурсах, так как происходит забор термальных вод с незаконным бурением скважин.

"Еще одна проблема — сбросы недостаточно очищенных сточных вод из коммунальных и промышленных предприятий", — подчеркнули экологи.

На данный момент прокуратура рассматривает 3 уголовных производства по этому направлению.

Ранее в ходе целевого скрининга в воде главных рек Украины экологи обнаружили остатки препаратов для лечения COVID-19. Речь идет о водах Днепра, Днестра и Северского Донца.

А в конце февраля 2021 года сообщалось, что в бассейне Днепра обнаружили пестициды, фармацевтические препараты и тяжелые металлы.

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