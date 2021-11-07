На шахте "АрселорМиттал" в Казахстане произошел выброс угля и газа, погибли шесть человек

7 ноября в 08:30 по местному времени на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана произошел выброс угля и газа.

Как сообщает пресс-служба угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау", на момент происшествия в шахте находилось 64 человека, 56 были эвакуированы на поверхность.

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По предварительной информации, погибло шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшедшего выясняются. Создана государственная комиссия.

В ликвидации аварии были задействованы силы и средства КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС" (15 работников), ДЧС (три сотрудника и две единицы техники), ФГУ ЦМК (три работника и одна единица техники).

Шахта "Абайская" — угледобывающее предприятие угольного департамента компании АО "АрселорМиттал Темиртау".

Предприятие создано в июле 1998 года путем объединения шахт имени Калинина и "Абайская".

Напомним, самая масштабная авария на "Абайская" произошла 11 января 2008 года. В результате чрезвычайного происшествия тогда погибли 30 человек.