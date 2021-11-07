Происшествия 30 минут назад

На шахте "АрселорМиттал" в Казахстане произошел выброс угля и газа, погибли шесть человек

На момент происшествия в шахте находилось 64 человека, 56 были эвакуированы на поверхность

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

7 ноября в 08:30 по местному времени на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана произошел выброс угля и газа.

Как сообщает пресс-служба угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау", на момент происшествия в шахте находилось 64 человека, 56 были эвакуированы на поверхность.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По предварительной информации, погибло шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшедшего выясняются. Создана государственная комиссия.

Читайте также:
На шахте в Донецкой области прогремел взрыв, тяжело травмированы 10 горняков

В ликвидации аварии были задействованы силы и средства КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС" (15 работников), ДЧС (три сотрудника и две единицы техники), ФГУ ЦМК (три работника и одна единица техники).

Шахта "Абайская" — угледобывающее предприятие угольного департамента компании АО "АрселорМиттал Темиртау". 

Предприятие создано в июле 1998 года путем объединения шахт имени Калинина и "Абайская".

Напомним, самая масштабная авария на "Абайская" произошла 11 января 2008 года. В результате чрезвычайного происшествия тогда погибли 30 человек.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Под Иркутском разбился Ан-12: погибли семь человек, есть украинцы (ФОТО, ВИДЕО)
Под Иркутском разбился Ан-12: погибли семь человек, есть украинцы (ФОТО, ВИДЕО)
"Центрэнерго" полностью рассчиталось за уголь перед государственными шахтами
"Центрэнерго" полностью рассчиталось за уголь перед государственными шахтами
Украина в ноябре ожидает уголь из Польши, Казахстана и ЮАР — Минэнерго
Украина в ноябре ожидает уголь из Польши, Казахстана и ЮАР — Минэнерго
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ахметов хочет купить еще один украинский банк — СМИ

  3. ПриватБанк 7 ноября остановит работу Приват24 и транзакции из-за обновления

  4. Избирком Харькова отказал Терехову в отмене "принятия к сведению" данных о фальсификациях

  5. Украина снова установила рекорд суточной смертности от Covid-19

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...