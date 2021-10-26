Рэкет в стиле 90-х: в Чехии задержали банду вымогателей из Украины (ВИДЕО)

В Чехии оперативники Национального центра по борьбе с организованной преступностью Службы уголовной полиции и расследований (NCOZ) задержали членов так называемой "Луганской бригады".

Как сообщает пресс-служба ведомства, преступники требовали деньги у предпринимателей за "защиту".

"Злоумышленники вели преступную деятельность в высокоорганизованной и конспиративной манере, особенно в Брно и Южно-Моравском крае. Они были ориентированы в первую очередь на шантаж людей из Украины. Пострадавшие должны были выплатить обвиняемым единовременную или регулярную выплату за так называемую защиту", — говорится в сообщении.

Таким образом, обвиняемые должны были получить неоправданную компенсацию в размере не менее 2,5 млн чешских крон. Чтобы запугать граждан, преступники прибегали к давлению различных форм и интенсивности.

Во время операции были задержаны четверо мужчин и три женщины.

В ходе осмотра домов и других помещений и земли были обнаружены деньги на сумму порядка 1 млн чешских крон, происхождение которых будет предметом дальнейшего расследования, а также огнестрельное оружие, по которому будет проведена экспертиза.

Дело находится в ведении городской прокуратуры Брно.

В случае принятия окончательного решения основным организаторам грозит тюремное заключение сроком более 10 лет.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали в ходе спецоперации в Переяславе Киевской области группировку известного криминального авторитета, занимавшуюся рэкетом в отношении представителей малого и среднего бизнеса.

В начале марта СБУ сообщила, что обезвредила банду рэкетиров, обложивших "данью" бизнесменов Киева и Ровенской области.