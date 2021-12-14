Суд отправил мужа Светланы Тихановской на 18 лет в колонию строгого режима

Гомельский областной суд приговорил блогера и мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии строгого режима. Он был задержан еще в мае 2020 года.

Об этом сообщает белорусское издание "Белта".

Сергей Тихановский стал известен благодаря каналам "Страна для жизни" на YouTube и в Telegram, где он критиковал белорусскую власть.

Однако в мае 2020 года его арестовали, а супруга Сергея Светлана Тихановская баллотировалась на выборах президента Беларуси вместо него.

Как утверждает прокуратура, блогер через свои каналы "призывал к насилию против представителей власти и правоохранителей" и "разжигал вражду".

"Доказана непосредственная взаимосвязь совершаемых блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием с помощью деструктивных Telegram-каналов", — пишет издание "Белта".

Тихановскому предъявили обвинения в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, препятствии работе Центральной избирательной комиссии и организации действий, нарушающих общественный порядок.

Отмечается, что действия Тихановского привели к убыткам в 3,5 млн белорусских рублей, поэтому на его имущество и средства наложили арест.

Приговор Тихановскому и еще 5 политзаключенным был оглашен на закрытом процессе. Их адвокаты подписывали соглашения о неразглашении деталей дела.

Кроме Тихановского суд приговорил блогера, консультанта "Радио Свобода" по вопросам новых медиа и автора телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, Игоря Лосика и автора YouTube-канала MozgON Владимира Цыгановича к 15 годам колонии усиленного режима.

Также одного из лидеров оппозиции Беларуси Николая Статкевича признали виновным и приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее белорусский суд вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку: они получили 11 и 10 лет колонии соответственно.