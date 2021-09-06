Белорусский суд вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Минский областной суд объявил приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку — 11 и 10 лет колонии соответственно. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, а сторона обвинения просила для них по 12 лет тюремного заключения.

Адвокаты оппозиционеров намерены в течение 10 дней обжаловать приговор суда.

Следствие предъявляло Колесниковой и Знаку обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: часть 3 статьи 361 (призывы к действиям против национальной безопасности), часть 1 статьи 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), часть 1 статьи 361−1 (создание экстремистского формирования и управления им). Суд признал их виновными по всем этим статьям.

Колесникова и Знак являются членами президиума Координационного совета по мирной передаче власти в Беларуси, созданного после президентских выборов в стране в 2019 году. Это голосование, напомним, привело к длительным протестам белорусского общества, не согласившегося с объявленной победой Александра Лукашенко. Кроме того, его президентские полномочия не признает и большая часть мирового сообщества, в том числе и Украина.

Как пишет "Радио Свобода", по версии следствия, Колесникова и Знак призывали к захвату государственной власти, "публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской" (Светлана Тихановская считается победителем этих выборов, хотя обнародованные официальные результаты голосования указывают якобы на победу Лукашенко. — Delo.ua). Также следствие утверждает, что оппозиционеры говорили о "потере народом Беларуси доверия к органам власти" и призывали к протестам.

Кроме того, следствие признало весь Координационный совет "экстремистским формированием", настоящей целью которого была "координация протестной активности" и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.

Ранее белорусский суд приговорил к 14 годам лишения свободы экс-главу правления Белгазпромбанка и одного из главных оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко Виктора Бабарико.

Напомним, Виктор Бабарико до мая 2020 года возглавлял Белгазпромбанк, белорусскую дочку Газпромбанка, который, в свою очередь, принадлежит российскому "Газпрому".

Свою должность Бабарико покинул после объявления о намерении принять участие в президентских выборах в Беларуси. Сразу после этого правоохранители начали оказывать давление на банк, в частности, проводить обыски. После этого действующий на тот момент президент страны Александр Лукашенко обвинил Бабарико в коррупции. 18 июня он и его сын Эдуард были задержаны.

В июле 2020 года Центральная избирательная комиссия Беларуси отказалась регистрировать Бабарико, находившегося в СИЗО из-за обвинений в коррупции, кандидатом на президентских выборах 9 августа 2020 года.