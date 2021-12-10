В руководстве Рады хотят за год внедрить "гендерных экспертов" в каждый комитет

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко выступает за введение экспертизы рассматривающихся в парламенте законопроектов на предмет соблюдения принципа гендерного равенства.

Об этом он заявил на открытии тренинга "Женское лидерство, реформа школьного питания и внедрение программы Биарриц" 10 декабря в Киеве, сообщает пресс-служба Рады.

"Во многих парламентских комитетах рассматривают вопросы, так или иначе затрагивающие вопросы равенства, гендерного баланса. Но гендерная экспертиза пока не развита настолько, насколько должна. Поэтому мы часто получаем несбалансированные законопроекты, которые касаются очень многих вопросов – начиная с национальной безопасности, правоохранительной деятельности, и заканчивая социальными вопросами, вопросами Трудового кодекса", — отметил он.

Первый вице-спикер выразил надежду, что через год в каждом комитете Рады будет эксперт по гендерному равенству, который будет помогать депутатам делать законопроекты более сбалансированными.

По его словам, сейчас по инициативе депутатов-женщин вносятся точечные изменения в те или иные законы, где были не соблюдены принципы равенства. В частности, сейчас ведется работа над законопроектом, который даст больше гарантий женщинам в Вооруженных силах Украины.

"Но в то же время есть много других законопроектов, где не помешала бы ендерная экспертиза. Будем развивать это направление вместе с международными партнерами, чтобы через год в каждом комитете был эксперт, который будет помогать делать законодательные инициативы более сбалансированными", – добавил Корниенко.

Отметим также, что неделю назад Кабинет министров предложил Раде внести в трудовое законодательство ряд изменений, направленных на устранение трудовой дискриминации женщин, в том числе беременных.