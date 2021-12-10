Fozzy Group заинтересовалась покупкой сети "ЭКО маркет" — СМИ

Одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины Fozzy Group заинтересовалась возможностью купить сеть “ЭКО маркет”, которая насчитывает 137 магазинов по всей стране. Об этом сообщает издание НВ.

Fozzy Group развивает продовольственные сети "Сильпо", "Фора", Fozzy C&C, Thrash и т.д. и теперь собирается купить новую сеть. "ЭКО маркет", принадлежащий совладельцу алкогольной корпорации Bayadera Group Святославу Нечитайло, — один из претендентов.

Инвестбанкир, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что владельцы двух компаний проводили переговоры, но решение о продаже бизнеса пока не принято.

На запрос Delo.ua в Fozzy Group воздержались от комментария. При этом в "ЭКО маркете" информацию о продаже отрицают.

Директор компании-поставщика рассказал, что "ЭКО маркет" не выставлялся на продажу, но его владелец хочет сделать выводы об эффективности сети в январе.

В частности, в 2021 году сеть "ЭКО маркет" продала два своих магазина в Киевской области Fozzy Group, на месте которых открыли супермаркет "Сильпо". В "ЭКО маркете" объяснили, что они хотят оптимизировать затраты, поэтому закрывают убыточные торговые точки.

Fozzy Group приобрела активы самой старой продовольственной сети в Украине — сети "Фуршет", которая насчитывала 25 магазинов в Украине, из них 11 находились в Киеве. У "ЭКО маркета" активов больше — 137 магазинов в 15 областях страны.

Украинские ритейлеры пытаются усилить свои позиции, так как на рынок собираются зайти иностранные конкуренты. Например, популярная в Германии сеть супермаркетов Lidl готова зайти на рынок Украины. Подобная перспектива может стать серьезной конкуренцией для не менее популярной сети в Украине — АТБ.

Сегодня сеть Lidl насчитывает уже больше 11 550 магазинов в 30 странах мира, а сама компания — один из мировых лидеров формата дискаунтер и его основоположников.