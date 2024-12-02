В Украине запустили электронную систему "е-Рослинництво"

С 1 декабря 2024 года в Украине заработала электронная система реестров в области растениеводства — "е-Рослинництво". Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Составными частями электронной системы реестров в области растениеводства является База данных сортов, которая включает взаимосвязанные электронные реестры:

· Реестр заявок .

· Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине .

· Государственный реестр патентов на сорта растений.

· Реестр субъектов семеноводства и питомника.

· Реестр аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов).

· Реестр сертификатов на семена и/или посадочный материал .

· Реестр органов по оценке соответствия.

Для подачи заявки и получения услуг в сфере семеноводства, рассадничества и охраны прав на сорта растений физические лица, физические лица-предприниматели и юридические лица должны подавать заявку через электронный кабинет системы " еРослинництво".

Эта система позволяет упростить процесс подачи заявок.

Напомним, что соответствующее постановление №1309 о запуске сервиса приняло Кабинет министров на очередном заседании. Это постановление направлено на выполнение Украиной международно-правовых обязательств в сфере европейской интеграции.

В Минагро подчеркивают, что принятие постановления обеспечит прослеживаемость в сфере семеноводства и питомника и охраны прав на сорта растений путем внедрения электронной системы "е-Рослинництво".

Кроме этого, в октябре Минагрополитики запустило новый электронный портал "е-Тваринництво" для регистрации субъектов племенного дела, который в разы упростит процедуры для фермеров.