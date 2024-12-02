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В Украине запустили электронную систему "е-Рослинництво"
С 1 декабря 2024 года в Украине заработала электронная система реестров в области растениеводства — "е-Рослинництво". Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Составными частями электронной системы реестров в области растениеводства является База данных сортов, которая включает взаимосвязанные электронные реестры:
· Реестр заявок .
· Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине .
· Государственный реестр патентов на сорта растений.
· Реестр субъектов семеноводства и питомника.
· Реестр аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов).
· Реестр сертификатов на семена и/или посадочный материал .
· Реестр органов по оценке соответствия.
Для подачи заявки и получения услуг в сфере семеноводства, рассадничества и охраны прав на сорта растений физические лица, физические лица-предприниматели и юридические лица должны подавать заявку через электронный кабинет системы " еРослинництво".
Эта система позволяет упростить процесс подачи заявок.
Напомним, что соответствующее постановление №1309 о запуске сервиса приняло Кабинет министров на очередном заседании. Это постановление направлено на выполнение Украиной международно-правовых обязательств в сфере европейской интеграции.
В Минагро подчеркивают, что принятие постановления обеспечит прослеживаемость в сфере семеноводства и питомника и охраны прав на сорта растений путем внедрения электронной системы "е-Рослинництво".
Кроме этого, в октябре Минагрополитики запустило новый электронный портал "е-Тваринництво" для регистрации субъектов племенного дела, который в разы упростит процедуры для фермеров.