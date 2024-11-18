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Минагрополитики запускает новый сервис "еРослинництво": какова его цель
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало новый сервис "еРослинництво", главной целью которого является внедрение электронной системы реестров в области растениеводства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что соответствующее постановление №1309 о запуске сервиса принял Кабинет министров на очередном заседании.
В Минагро подчеркивают, что принятие постановления обеспечит прослеживаемость в сфере семеноводства и рассадничества и охраны прав на сорта растений путем внедрения электронной системы "еРослинництво".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Составными частями электронной системы реестров в области растениеводства является База данных сортов, состоящая из взаимосвязанных электронных реестров:
- Реестра заявок;
- Государственный реестр сортов растений, пригодных к распространению в Украине;
- Государственный реестр патентов на сорта растений;
- Реестра представителей по вопросам интеллектуальной собственности на сорта растений.
Также сообщается, что частями первой и второй статьи 12 Закона Украины "О семенах и посадочном материале" установлено, что для надлежащего функционирования системы семеноводства и рассадничества центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующую государственную аграрную политику, обеспечивает ведение в электронной форме держателем таких государственных реестров:
- Реестр субъектов семеноводства и рассадничества;
- Реестр аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов);
- Реестр сертификатов на семена и/или посадочный материал;
- Реестр органов по оценке соответствия.
Постановление вступает в силу 1 декабря 2024 года.
Напомним, в октябре Минагрополитики запустило новый электронный портал "єТваринництво" для регистрации субъектов племенного дела, который в разы упростит процедуры для фермеров.
Также сообщалось, что в Украине уже этой осенью планируется создать Единый государственный реестр домашних животных. В будущем ветеринарные паспорта будут отображаться в приложении "Дія".