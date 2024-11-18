Минагрополитики запускает новый сервис "еРослинництво": какова его цель

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало новый сервис "еРослинництво", главной целью которого является внедрение электронной системы реестров в области растениеводства.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соответствующее постановление №1309 о запуске сервиса принял Кабинет министров на очередном заседании.

В Минагро подчеркивают, что принятие постановления обеспечит прослеживаемость в сфере семеноводства и рассадничества и охраны прав на сорта растений путем внедрения электронной системы "еРослинництво".

Составными частями электронной системы реестров в области растениеводства является База данных сортов, состоящая из взаимосвязанных электронных реестров:

Реестра заявок;

Государственный реестр сортов растений, пригодных к распространению в Украине;

Государственный реестр патентов на сорта растений;

Реестра представителей по вопросам интеллектуальной собственности на сорта растений.

Также сообщается, что частями первой и второй статьи 12 Закона Украины "О семенах и посадочном материале" установлено, что для надлежащего функционирования системы семеноводства и рассадничества центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующую государственную аграрную политику, обеспечивает ведение в электронной форме держателем таких государственных реестров:

Реестр субъектов семеноводства и рассадничества;

Реестр аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов);

Реестр сертификатов на семена и/или посадочный материал;

Реестр органов по оценке соответствия.

Постановление вступает в силу 1 декабря 2024 года.

Напомним, в октябре Минагрополитики запустило новый электронный портал "єТваринництво" для регистрации субъектов племенного дела, который в разы упростит процедуры для фермеров.

Также сообщалось, что в Украине уже этой осенью планируется создать Единый государственный реестр домашних животных. В будущем ветеринарные паспорта будут отображаться в приложении "Дія".