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Категория
Агро
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Минагрополитики запускает новый сервис "еРослинництво": какова его цель

Минагрополитики, растениеводство
Минагрополитики запускает новый сервис "еРослинництво"

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало новый сервис "еРослинництво", главной целью которого является внедрение электронной системы реестров в области растениеводства.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соответствующее постановление №1309 о запуске сервиса принял Кабинет министров на очередном заседании.

В Минагро подчеркивают, что принятие постановления обеспечит прослеживаемость в сфере семеноводства и рассадничества и охраны прав на сорта растений путем внедрения электронной системы "еРослинництво".

Составными частями электронной системы реестров в области растениеводства является База данных сортов, состоящая из взаимосвязанных электронных реестров:

  • Реестра заявок;
  • Государственный реестр сортов растений, пригодных к распространению в Украине;
  • Государственный реестр патентов на сорта растений;
  • Реестра представителей по вопросам интеллектуальной собственности на сорта растений.

Также сообщается, что частями первой и второй статьи 12 Закона Украины "О семенах и посадочном материале" установлено, что для надлежащего функционирования системы семеноводства и рассадничества центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующую государственную аграрную политику, обеспечивает ведение в электронной форме держателем таких государственных реестров:

  • Реестр субъектов семеноводства и рассадничества;
  • Реестр аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов);
  • Реестр сертификатов на семена и/или посадочный материал;
  • Реестр органов по оценке соответствия.

Постановление вступает в силу 1 декабря 2024 года.

Напомним, в октябре Минагрополитики запустило новый электронный портал "єТваринництво" для регистрации субъектов племенного дела, который в разы упростит процедуры для фермеров.

Также сообщалось, что в Украине уже этой осенью планируется создать Единый государственный реестр домашних животных. В будущем ветеринарные паспорта будут отображаться в приложении "Дія".

Автор:
Ольга Колесниченко