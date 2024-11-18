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Мінагрополітики запускає новий сервіс "еРослинництво": яка його мета
Міністерство аграрної політики та продовольства України створило новий сервіс "еРослинництво", головною метою якого є запровадження електронної системи реєстрів у галузі рослинництва.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що відповідну постанову №1309 про запуск сервісу прийняв Кабінет міністрів на черговому засіданні. Ця постанова спрямована на виконання Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції.
В Мінагро наголошують, що прийняття постанови забезпечить простежуваність у сфері насінництва та розсадництва та охорони прав на сорти рослин шляхом впровадження електронної системи "еРослинництво".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є База даних сортів, яка складається із взаємоповʼязаних електронних реєстрів:
- Реєстру заявок;
- Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
- Державного реєстру патентів на сорти рослин;
- Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.
Також повідомляється, що частинами першою та другою статті 12 Закону України "Про насіння i садивний матеріал" встановлено, що для належного функціонування системи насінництва та розсадництва центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує ведення в електронній формі та є держателем таких державних реєстрів:
- Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва;
- Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);
- Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;
- Реєстр органів з оцінки відповідності.
Постанова набирає чинності з 1 грудня 2024 року.
Нагадаємо, у жовтні Мінагрополітики запустило новий електронний портал "єТваринництво" для реєстрації суб’єктів племінної справи, який в рази спростить процедури для фермерів.
Також повідомлялося, що в Україні вже цієї осені планують створити Єдиний державний реєстр домашніх тварин. У майбутньому ветеринарні паспорти відображатимуться у застосунку "Дія".