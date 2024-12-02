- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні запустили електронну систему "е-Рослинництво"
З 1 грудня 2024 року в Україні запрацювала електронна система реєстрів у галузі рослинництва – “е-Рослинництво". Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є База даних сортів, яка включає взаємопов'язані електронні реєстри:
· Реєстр заявок.
· Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
· Державний реєстр патентів на сорти рослин .
· Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва.
· Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).
· Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.
· Реєстр органів з оцінки відповідності.
Для подання заявки та отримання послуг у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні подавати заявку через електронний кабінет системи "е-Рослинництво".
Ця система дозволяє спростити процес подачі заявок.
Нагадаємо, що відповідну постанову №1309 про запуск сервісу прийняв Кабінет міністрів на черговому засіданні. Ця постанова спрямована на виконання Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції.
В Мінагро наголошують, що прийняття постанови забезпечить простежуваність у сфері насінництва та розсадництва та охорони прав на сорти рослин шляхом впровадження електронної системи "е-Рослинництво".
Окрім цього, у жовтні Мінагрополітики запустило новий електронний портал "е-Тваринництво" для реєстрації суб’єктів племінної справи, який в рази спростить процедури для фермерів.