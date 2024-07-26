"Для многих людей важно, чтобы бизнес был прозрачным": как устойчивое развитие помогает компаниям развиваться

Устойчивое развитие влияет на финансовое положение компании, помогает привлекать инвесторов и новый персонал, а также удерживать его. Устойчивое развитие помогает работать в той общине, которая будет гордиться тем, что бизнес находится именно там. Об опыте влияния устойчивого развития на бизнес на мероприятии HRWS рассказали участники дискуссионной панели "Устойчивый бизнес во время войны — о защищаемых ценностях".

Модератор дискуссионной панели, генеральный директор Глобального договора ООН в Украине, председатель Совета сетей в Восточной Европе и Центральной Азии Татьяна Сахарук спросила участников дискуссии относительно устойчивого развития и его влиянии на компании, помогает ли оно получать финансовые выгоды и работать в тех общинах, где они сейчас функционируют.

Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине, председатель Совета сетей в Восточной Европе и Центральной Азии Татьяна Сахарук. Фото: Delo.ua

Ярким примером влияния устойчивого развития на организации является компания Kormotech, которая в прошлом году занимала 55-е место среди производителей кормов для домашних животных, а недавно поднялась на 49-е место в этом рейтинге. В рейтинге также есть европейские конкуренты, которые не сталкиваются с такими проблемами как бизнес в Украине: война, разрушение, отключение электроэнергии. А Kormotech, ежедневно сталкивающийся с новыми вызовами, но смог повысить свои позиции на рынке кормов для домашних животных.

Директор по управлению репутацией и КСО Kormotech Алина Смышляк-Борода рассказала, как программы устойчивого развития помогают компании развиваться. По ее словам, запускаемые компанией проекты устойчивого развития направлены на помощь животным, что в целом изменяет отношение к ним, в частности культуру обращения с ними не как с собственностью, а как с компаньонами.

Если мы меняем культуру, это значит, что люди начинают своих животных лучше кормить, тщательнее лечить, ухаживать за ними, а это создает рыночные возможности для роста, увеличения оборотов и повышения нашего места в указанном рейтинге. Алина Смышляк-Борода директор по управлению репутацией и КСО Kormotech

Например, когда компания начала работать, проникновение на рынок было примерно 20%. Однако за время войны в стране проникновение иногда достигает 80%, ведь все больше людей начали кормить животных фабричным кормом, в частности жители сельской местности.

Директор по управлению персоналом Группы ДТЭК Елена Семич поделилась опытом бизнеса, как стратегия устойчивого развития положительно влияет на взаимодействие с партнерами, приводя в пример развитие компанией "зеленой" энергетики и строительство во время войны Тилигульской ВЭС.

Это пример устойчивого развития, когда компания, невзирая ни на что, строит проекты "зеленой" энергетики. Елена Семич директор по управлению персоналом Группы ДТЭК

Во время панельной дискуссии она отметила, что соблюдение принципов устойчивого развития во время полномасштабной войны является важным приоритетом бизнеса, поскольку базируясь на нем, компании поддерживают страну, украинцев, своих сотрудников.

Для Континентала Фармерз Груп важна не только собственная репутация, но и репутация партнеров. По словам директора департамента по работе с персоналом Ирины Романенко, в компании определили векторы, наиболее влияющие на бизнес. Это – инвесторы, персонал и клиенты. На этих векторах бизнес и начал фокусироваться.

Ирина рассказала, что для сотрудничества с компанией нужно придерживаться определенных правил, таких как противодействие коррупции, мошенничеству, декларирование конфликта интересов, ответственность перед государством с точки зрения соблюдения законодательства, уплата налогов и т.д.

Эти практики постоянно расширяются и соответственно влияют не только на нас как компанию, но и на партнеров. Ирина Романенко директор департамента по работе с персоналом в Континентал Фармерз Групп

Ирина добавила, что, несмотря на дефицит кадров в стране, в компанию идут новые специалисты, ведь для многих людей важно, чтобы бизнес был прозрачным. В то же время работники понимают, почему компания принимает те или иные решения, как поведет себя в разных ситуациях. Поэтому прозрачность и предсказуемость помогают развиваться и обеспечивать низкий уровень текучести кадров, который меньше 3%.

Директор Департамента Поддержки людей и организационной культуры Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед Мария Стеценко поделилась мнением, что устойчивое развитие — это строительство будущего. Она рассказала, что компания опирается на три направления: бизнес, ориентированный на людей, общество и клиента.

Наши клиенты для нас – это не только люди, с которыми мы зарабатываем деньги. Одной из наших ценностей есть то, что мы стремимся быть лучшими партнерами для наших заказчиков. Мария Стеценко директор Департамента Поддержки людей и организационной культуры Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед

Мария рассказала историю, когда началась полномасштабная война, и один из партнеров, офис которого находился в Донецкой области, обратился в Кока-Кол с просьбой продолжить сотрудничество. Партнер имел задолженность перед Кока-Кола, но это не остановило компанию помочь ему с релокацией и списала часть долгов.

Важно то, что Кока-Кола хотела продлить партнерство, несмотря на задолженность и собственные трудности из-за войны. Мария напомнила, что с начала войны Кока-Колы также столкнулась с трудностями, из-за которых не могла производить продукцию, продавая остатки со складов. Но самые трудные времена прошли, и Кока-Кола возобновила свое производство и продолжает работать с партнерами, в том числе и тем, кто просил о помощи.

HRD NOVUS Екатерина Цибур рассказала, как ритейлер вовлекает в работу людей в условиях дефицита кадров. Она подчеркнула, что компания NOVUS – это высокое качество сервиса и стандартов, а также социальная ориентированность.

Эти стандарты существуют и развиваются в комплексе, начиная с того, как строится маркет, из каких материалов, насколько удобна инфраструктура внешняя и внутренняя, какова энергосистема и технологии, безопасность. Далее следуют стандарты работы наших работников и сервиса. Екатерина Цыбур HRD NOVUS

Также компания является человекоориентированной и человекоцентрической. Если работник не будет иметь хороших условий для работы, то человек каждую минуту будет испытывать дискомфорт, а в таком случае о высоких стандартах обслуживания не может идти речь, добавила Екатерина.

Она отметила, что на сегодняшний день структура рынка труда очень изменилась. Есть отток персонала, есть внутренне перемещенные лица, и к ритейлу приходят люди, уже имеющие опыт работы в других отраслях, поэтому им нужно адаптироваться не только к новым условиям жизни, но и к новым обязанностям на работе. Поэтому в компании таким работникам предлагается программа адаптации, чтобы они чувствовали себя комфортно в этой среде.

В целом ритейлер имеет программы по адаптации для сотрудников разных звеньев. Перед тем как создать их, представители NOVUS опрашивают работников по желаемым бенефитам. Затем делается соотношение в соответствии с ценностями и целями бизнеса.